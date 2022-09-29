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    • Yaşam
    • 29.09.2022 08:54
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    • 29.09.2022 09:08
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    Kargocu şoku! Bakın nasıl dolandırdılar

    Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes artık' dedirtti. Emekli muhasebeci Sevil Özer’e kumpas kuran sahte kargocu, imzalattığı kâğıdın altına 3 milyon liralık senet koydu. Paketten sadece reklam broşürleri çıktı. Özer bir ay sonra icralık olduğunu öğrenince gerçek anlaşıldı. Özer’in parasına ve evine tedbir konuldu. İşte şok olayın detayları...

    Bakın nasıl dolandırdılar

    Dolandırıcılarılar bu kez 'kargocu' kılığında dolandırdı.

    İstanbul Kadıköy'de yaşayan emekli muhasebeci Sevil Özer'e (80) geçtiğimiz temmuzda Tekirdağ'daki yazlığındayken bir telefon geldi.

    ADRESİNİZİ VERİN GELİP TESLİM EDEYİM
    Kargocu olduğunu söyleyen kişi, Kadıköy'deki adresinde kimseyi bulamadığını, elindeki evrakın önemli olduğunu söyleyerek "Adresinizi verin, gelip teslim edeyim" dedi.

    Aynı günün akşamında Tekirdağ'a gelip elindeki kâğıtları hızlıca, "Aracım yol kenarında, hemen gideyim" diyerek imzalatıp kaçar gibi gitti.

    SENEDİ ALTA SAKLADI
    Özer, kargoyu açtığında reklam broşürleri buldu. Ne olduğunu anlamadı. Ancak 1 ay sonra avukatından gelen telefonla icralık olduğunu öğrendi.

    3 MİLYON BORÇ YAZILDI
    Sabah'taki habere göre kargocu kılığındaki dolandırıcının, imzalattığı kağıdın altını kesip bir senet yerleştirdiği, senede de 3 milyon lira borç yazıldığı ortaya çıktı. Yaşlı kadın şimdi üzerine kalan 3 milyon liralık borçtan kurtulmaya çalışıyor.

        'KİMSEYE BORCUM YOK'
        Özer, "Benim kimseye borcum yok. Bankadaki paramı, evimi kullanamıyorum. Tedbir koymuşlar. Bu dolandırıcı başkalarının da canını yakmıştır. Kâğıdın altını kesip bana senet imzalatmış. Sonradan anladım. Yoksa bir kâğıt için Tekirdağ'a gelir mi? Bu beladan bir an önce kurtulmak istiyorum, şüpheliler inşallah yakalanır" ifadelerini kullandı.
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