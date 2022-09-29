Kargocu şoku! Bakın nasıl dolandırdılar

'KİMSEYE BORCUM YOK'

Özer, "Benim kimseye borcum yok. Bankadaki paramı, evimi kullanamıyorum. Tedbir koymuşlar. Bu dolandırıcı başkalarının da canını yakmıştır. Kâğıdın altını kesip bana senet imzalatmış. Sonradan anladım. Yoksa bir kâğıt için Tekirdağ'a gelir mi? Bu beladan bir an önce kurtulmak istiyorum, şüpheliler inşallah yakalanır" ifadelerini kullandı.