Kargocu şoku! Bakın nasıl dolandırdılar

Dolandırıcılarılar bu kez 'kargocu' kılığında dolandırdı.
İstanbul Kadıköy'de yaşayan emekli muhasebeci Sevil Özer'e (80) geçtiğimiz temmuzda Tekirdağ'daki yazlığındayken bir telefon geldi.
ADRESİNİZİ VERİN GELİP TESLİM EDEYİM
Kargocu olduğunu söyleyen kişi, Kadıköy'deki adresinde kimseyi bulamadığını, elindeki evrakın önemli olduğunu söyleyerek "Adresinizi verin, gelip teslim edeyim" dedi.
Aynı günün akşamında Tekirdağ'a gelip elindeki kâğıtları hızlıca, "Aracım yol kenarında, hemen gideyim" diyerek imzalatıp kaçar gibi gitti.
SENEDİ ALTA SAKLADI
Özer, kargoyu açtığında reklam broşürleri buldu. Ne olduğunu anlamadı. Ancak 1 ay sonra avukatından gelen telefonla icralık olduğunu öğrendi.
3 MİLYON BORÇ YAZILDI
Sabah'taki habere göre kargocu kılığındaki dolandırıcının, imzalattığı kağıdın altını kesip bir senet yerleştirdiği, senede de 3 milyon lira borç yazıldığı ortaya çıktı. Yaşlı kadın şimdi üzerine kalan 3 milyon liralık borçtan kurtulmaya çalışıyor.