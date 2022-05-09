Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katleden caniden akılalmaz savunma: İstemeden oldu... Cinsel yönelimim olmadı





YENİDEN RAPOR ALINMA TALEBİNİ REDDETTİ

Rapora itiraz eden sanık avukatı Mehmet Ali Başaslan, Ayhan'ın günlük 1 miligramdan fazla psikolojik ilaç aldığını belirtti. Tek bir soruyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilemeyeceğini aktaran sanık avukatı Başaslan, "Madem akıl sağlığı yerinde neden bu ilaçlara devam edildi" dedi. Başaslan, sanığa yeniden rapor alınması ve en yakın Elazığ'a sevk edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ayhan'a yeniden akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun alınma talebini reddetti.



Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'nitelikli kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından yargılanmasını, 'hırsızlık' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraatını talep etti.