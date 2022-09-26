Tasmasız pitbull yaşlı kadının hayatını kararttı: Bacağı kesilebilir

Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kadın 18 Eylül akşamı spor yapmak için dışarı çıktı. Bir süre yürüdükten sonra evine döneceği sırada 3 kişi tarafından tasmasız ve ağızlığı olmadan gezdirilen yasaklı köpek Pıtbull bir anda etrafını sardı.
Pitbull dehşetini yaşayan yaşlı kadın tedavi altına alındı | Video
KÖPEĞİNİ KAÇIRDI
Köpek 82 yaşındaki Yücel Ata'nın kolunu ve bacağını ısırdı. Sesler üzerine etrafta toplanan mahalleli köpeği ayırmaya çalıştı ama başarılı olmadı.
Uzun uğraşlarla su dökülerek ayrılan köpek yaşlı kadını kanlar içinde bıraktı. İddiaya göre sahibi kucağına alıp köpeği kaçırdı.
BARINAĞA TESLİM EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. 1 haftadır hastanede tedavisi devam eden yaşlı kadın 4 kez ameliyat oldu. Daha da ameliyatlar geçireceği öne sürüldü.