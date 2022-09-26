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    • Yaşam
    • 26.09.2022 16:40
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    • 26.09.2022 16:59
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    Tasmasız pitbull yaşlı kadının hayatını kararttı: Bacağı kesilebilir

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde tasmasız gezdirilen pitbull, saldırdığı 82 yaşındaki Yücel Ata'nın kolunu ve bacağını ısırdı. 4 ayrı ameliyat geçirien Ata, bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Ata’nın kızı Selma Parçal, “Köpek bildiğin annemi yemiş. nneme bunu yapan köpeğin sahipleri ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Adalet yerini bulsun istiyorum” dedi.

    Pitbullun saldırdığı yaşlı kadının hayatı karardı

    Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kadın 18 Eylül akşamı spor yapmak için dışarı çıktı. Bir süre yürüdükten sonra evine döneceği sırada 3 kişi tarafından tasmasız ve ağızlığı olmadan gezdirilen yasaklı köpek Pıtbull bir anda etrafını sardı.

    Pitbull dehşetini yaşayan yaşlı kadın tedavi altına alındı | Video

    KÖPEĞİNİ KAÇIRDI
    Köpek 82 yaşındaki Yücel Ata'nın kolunu ve bacağını ısırdı. Sesler üzerine etrafta toplanan mahalleli köpeği ayırmaya çalıştı ama başarılı olmadı.

    Uzun uğraşlarla su dökülerek ayrılan köpek yaşlı kadını kanlar içinde bıraktı. İddiaya göre sahibi kucağına alıp köpeği kaçırdı.

    BARINAĞA TESLİM EDİLDİ
    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. 1 haftadır hastanede tedavisi devam eden yaşlı kadın 4 kez ameliyat oldu. Daha da ameliyatlar geçireceği öne sürüldü.

        Köpeğin sahibi ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Saldıran köpekle birlikte sahiplendiği 2 köpek hayvan barınağına teslim edildi.

        RESMEN YEMİŞ
        Yaşlı kadının kızı Selma Parçal yaşananları şöyle dile getirdi: Annem haftada bir kere mahallede yürüyordu. Olay günü de öyle yapmış akşam çıktı dışarı bir daha gelemedi. Köpek resmen yemiş kemikleri kırık etleri yok. Ölümden döndü. Günlerdir burada nefes mücadelesi veriyor.

        Adeletin yerini bulmasını istiyoruz onlar hala dışardalar. Göz göre göre böyle bir şeye sebep oldular ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. 1 haftadır hastanede 4. Ameliyatına girdi.

            SOLUK SAVAŞI VERİYOR
            3 kişinin ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemiyorum. Bunlar adam öldürmeye teşebbüs ettiler. Annem soluk savaşı veriyor. Bu insanlar dışarda olamaz. Annemin bacağını köpek yedi resmen.

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            Haberler Yaşam Tasmasız pitbull yaşlı kadının hayatını kararttı: Bacağı kesilebilir
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