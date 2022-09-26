Tasmasız pitbull yaşlı kadının hayatını kararttı: Bacağı kesilebilir

Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kadın 18 Eylül akşamı spor yapmak için dışarı çıktı. Bir süre yürüdükten sonra evine döneceği sırada 3 kişi tarafından tasmasız ve ağızlığı olmadan gezdirilen yasaklı köpek Pıtbull bir anda etrafını sardı.

Pitbull dehşetini yaşayan yaşlı kadın tedavi altına alındı | Video

KÖPEĞİNİ KAÇIRDI

Köpek 82 yaşındaki Yücel Ata'nın kolunu ve bacağını ısırdı. Sesler üzerine etrafta toplanan mahalleli köpeği ayırmaya çalıştı ama başarılı olmadı.