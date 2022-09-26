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    • Yaşam
    • 26.09.2022 16:38
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    • 26.09.2022 16:47
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    Eşcinsel uygulamadan müstehcen görüntüler gönderen hakime şantaj iddiası iğrenç olayı açığa çıkardı! HSK devreye girdi

    Son dakika haberi | Doğudaki bir ilçede görevli halim, eşcinsellerin birbiri ile iletişim kurmak için kullandığı bir uygulamaya üye oldu. Uygulama üzerinden U.T. isimli biriyle görüşen hakim, müstehcen görüntülerini gönderdi. Hakimin çalıştığı adliyede dosyası bulunan U.T., görüntülerle şantaj yaptı. Olay HSK'ya kadar uzanırken, hakimin görev yeri değiştirildi. Daha sonra FETÖ/PDY soruşturması da geçiren hakimin göreve devamına karar verilmesi dikkat çekti.

    Eşcinsel uygulama kullanan hakime şantaj! HSK devrede

    Doğuda küçük bir ilçede görevli hakim, eşcinsellerin birbirleri ile irtibat kurabilmek için kullandığı mobil bir uygulamaya üye oldu ve aynı uygulamayı kullanan ilçedeki U.T.'ye mesaj attı.Bir süre U.T. ile görüşen hakim iddiaya göre müstehcen fotoğrafını gönderdi. U.T., aynı adliyede davasının olması nedeniyle hakimi tanıdığını söyledi. Bunun üzerine hakim, "benim için sıkıntı olmaz" dedi. Facebook üzerinden U.T. ile görüşen hakimin görüntülü görüşmede müstehcen yerlerini gösterdiği, daha sonra WhatsApp ve uygulamalar üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptığı iddia edildi.

    CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAMADIM! PİŞMANIM
    Hakim daha sonra karşısına dikilen U.T. adliyedeki odasında da görüşme yaptı. Görüşmelerde U.T.'nin gizlice aldığı ses kaydında hakim, bir erkekle cinsel birliktelik yaşamadığını, sadece sözlü olarak konuştuğunu, kimseye söylememesini pişman olduğunu söyledi. Bunun üzerine U.T. başkalarına söylememekte emin olmadığını söyleyince hakim ağlamaya başladı ve "Benim ailem var bu sene tayin isteyip gideceğim. Yazın düğünüm var. En azından nikahlandığım kadını düşün. O Ankara'da hakim" dedi.

    Bu görüşmenin ardından U.T.'nin kendisine şantaj yaptığını bildiren hakimin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Durum daha sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce inceleme izni verildi.

        HAKİMDEN SAVUNMA: SADECE DEĞİŞİK BİR ŞEY OLDU! BİR GAFLETE DÜŞTÜM
        Tüm bu gelişmelerin ardından soruştırma aşamasına geçildi. Hakim ile U.T. arasında geçen ses kayıtlarının incelemesinde; hakimin, "Kimsenin burada yan gözle bakmışlığım yok. Taciz etmişliğim yok. Sadece yani değişik bir şey olmuş, bir gaflete düşmüşüm, bir anlık yapmışım. Azmışım veya konuşmuşum. Ya bak senin vicdanına kalmış, ben kendim için bir şey istemiyorum. Ailem. Bu sebepten ihraç olduğumu düşün. Atılırım. Ne hale gelirim. Allah rızası için. Tek bir kere düşün" dediği ileri sürüldü.

        EŞCİNSEL UYGULAMASI ÜZERİNDEN GÖRÜŞME YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ
        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı raporunda da ilgili hakim ile şüpheli U.T. arasında çok sayıda arama ve mesajlaşmanın yapıldığı, mobil uygulamasına ait WhatsApp'tan gönderilen ekran görüntüleri tespit edildi.

        Diğer yandan şüpheli U.T. hakkında basit yaralama, kasten yaralama ve hakaret suçlarından açılan kamu davasında duruşmaya söz konusu hakim katıldığı ve erteleme verdiği öğrenildi. Hakimler ve Savcılar Kurulunca hakimin yer değiştirme cezası ile cezalandırılması ve göreve devam etmesine karar verildi. Söz konusu hakim şuan Akdeniz bölgesindeki bir ilde çalışıyor.

            FETÖ İNCELEMESİ DE YAPILDI
            Bir süre sonra aynı hakim hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensubiyeti, irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesiyle yeniden inceleme izni verildi. Yapılan inceleme sonunda hakimin ikinci kez göreve devamına karar verilmesi dikkat çekti.

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