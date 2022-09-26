Eşcinsel uygulamadan müstehcen görüntüler gönderen hakime şantaj iddiası iğrenç olayı açığa çıkardı! HSK devreye girdi

Doğuda küçük bir ilçede görevli hakim, eşcinsellerin birbirleri ile irtibat kurabilmek için kullandığı mobil bir uygulamaya üye oldu ve aynı uygulamayı kullanan ilçedeki U.T.'ye mesaj attı.Bir süre U.T. ile görüşen hakim iddiaya göre müstehcen fotoğrafını gönderdi. U.T., aynı adliyede davasının olması nedeniyle hakimi tanıdığını söyledi. Bunun üzerine hakim, "benim için sıkıntı olmaz" dedi. Facebook üzerinden U.T. ile görüşen hakimin görüntülü görüşmede müstehcen yerlerini gösterdiği, daha sonra WhatsApp ve uygulamalar üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptığı iddia edildi.
CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAMADIM! PİŞMANIM
Hakim daha sonra karşısına dikilen U.T. adliyedeki odasında da görüşme yaptı. Görüşmelerde U.T.'nin gizlice aldığı ses kaydında hakim, bir erkekle cinsel birliktelik yaşamadığını, sadece sözlü olarak konuştuğunu, kimseye söylememesini pişman olduğunu söyledi. Bunun üzerine U.T. başkalarına söylememekte emin olmadığını söyleyince hakim ağlamaya başladı ve "Benim ailem var bu sene tayin isteyip gideceğim. Yazın düğünüm var. En azından nikahlandığım kadını düşün. O Ankara'da hakim" dedi.
Bu görüşmenin ardından U.T.'nin kendisine şantaj yaptığını bildiren hakimin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Durum daha sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce inceleme izni verildi.