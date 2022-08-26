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    • Yaşam
    • 26.08.2022 09:36
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    • 26.08.2022 09:52
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    Tekirdağ'da başıboş köpek dehşeti! 12 yaşındaki çocuğu kovaladı sonrası felaket

    Son dakika haberi | Yine başıboş köpek dehşeti yaşandı. Tekirdağ Çorlu'da 12 yaşındaki bir çocuk oynadığı esnada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçarak yola fırlayan çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

    Başıboş köpek dehşeti! 12 yaşındaki çocuğu kovaladı...
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    Tekirdağ'da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı ise kameraya yansıdı.

    Tekirdağ'da başıboş köpekten kaçan çocuğa araba çarptı | Video


    Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'nde yolda yürürken bir anda kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki K.C.'ye yoldan geçen araba çarptı.

    Yaralanan talihsiz çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



    Öte yandan köpeğin sahipli olduğu ve sahibinin de polis tarafından ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Sahibi ise başıboş bıraktığı köpeğinin saldırgan olmadığını savundu.
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        Haberler Yaşam Tekirdağ'da başıboş köpek dehşeti! 12 yaşındaki çocuğu kovaladı sonrası felaket
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