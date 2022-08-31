Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polis memuruna yasaklı köpek ırkı 'Dogo Argentino' ile saldırttı! Kolunu ısırttırdı

Olay, saat 12.00 sıralarında Saraylar Mahallesi Saltak Caddesi'nde meydana geldi. Polis, alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine 2. Ticari Yolda, 20 AH 990 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi.
Ancak sürücü Arda T. ihtara uymayıp, kaçmaya çalıştı. Polisin takibe aldığı otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta durmak zorunda kalınca yakalandı. Ehliyeti istenen sürücü Arda T. bir süre trafik polisine direndi. Trafik polisi Selim Öztürk ehliyet ve ruhsatı almak üzere otomobilin camından elini uzattı. Bu sırada sürücü Arda T.'nin talimatıyla arka koltukta bulunan yasaklı bir tür olan 'Dogo Argentino' cinsi köpek, polis memuru Öztürk'ün sağ kolunu ısırdı.
POLİSİ GÜÇLÜKLE KURTARDILAR
Polis memuru Öztürk'ün çabası sağ kolunu dirsek kısmından ısıran köpekten kurtulmaya yetmedi. Mesai arkadaşları ve vatandaşların müdahalesiyle Öztürk'ün kolu kurtarıldı. Öztürk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.