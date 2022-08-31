Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polis memuruna yasaklı köpek ırkı 'Dogo Argentino' ile saldırttı! Kolunu ısırttırdı

ÜÇ İĞNE BİLE KÖPEĞİ BAYILTMAYA YETMEDİ

Olay yerine daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne görevlileri çağrıldı. Araç içinde sürekli havlayan köpeğe görevliler, camı aralayarak uyuşturucu iğne attı. Bir süre bekleyen görevliler, uyuşturucu iğne etki etmeyince iki iğne daha attı. Üç iğneye rağmen bayılmayan ancak sakinleşen köpek, görevliler tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.