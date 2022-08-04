Pitbull saldırısından kurtulan Asiye'nin annesinin psikolojik şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı!





İŞTE O YORUMLAR:

"Şimdi gerçekten çocuk seviyorlar mı insana mı değer veriyorlar yoksa katliam çağrısı mı yapıyorlar belli olur. Gün yüzüne çıkarttığınız için çok teşekkür ederim. Bu istismardır. Çocuğa bir kez daha çok üzüldüm."

"Yine bir olay ve binlerce soru işareti. Herkes ürememeli."

"Olay hakkında net bilgi bakanlığa bildirelim insan hakları derneği olarak."

"Bence kurtarılsın o çocuk kurtarılsın"

"Yerin dibine girseydik de bu masum evladımıza yapılanları görmeseydik. Çok üzgünüm Asiye."

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