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    • Yaşam
    • 04.08.2022 07:57
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    • 04.08.2022 07:58
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    Pitbull saldırısından kurtulan Asiye'nin annesinin psikolojik şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! Gaziantep’te babasının görev yaptığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanarak ülke gündemine gelen Asiye Ateş’in olaydan önce evinde çekildiği görüntülerinde uğradığı muamele büyük tepki çekti. Asiye görüntülerde annesi tarafından farklı zamanlarda tasmalanarak, elleri kolları bağlanarak ve küfüre maruz bırakılarak psikolojik şiddet gördüğü ortaya çıktı.

    Asiye’nin psikolojik şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı!

    Gaziantep'te babasının çalıştığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanarak ülke gündemine gelen Asiye Ateş isimli küçük çocuğun olaydan önce evinde çekildiği görüntülerinde annesi tarafından uğradığı muamele büyük tepki çekti.


    TASMA TAKMIŞ, ELLERİNİ BAĞLAMIŞ, KÜFÜR ETMİŞ
    Sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsünde annenin boynuna tasma taktığı küçük çocuğa köpek eğitimi taklidi yaptırması dikkat çekiyor.

    Sabah'ta yer alan habere göre, başka bir görüntüde çocuğu sert bir şekilde uyaran kadının, "Sana bundan sonra telefon yasak, park yasak, dışarı çıkmak yasak, çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de buradan it gibi yiyeceğini koyacağım. Orada oturup yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği, küçük çocuğun da zorlukla "tamam" dediği duyuluyor.


        Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşların çocuğun aileden alınması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.



        İŞTE O YORUMLAR:
        "Şimdi gerçekten çocuk seviyorlar mı insana mı değer veriyorlar yoksa katliam çağrısı mı yapıyorlar belli olur. Gün yüzüne çıkarttığınız için çok teşekkür ederim. Bu istismardır. Çocuğa bir kez daha çok üzüldüm."
        "Yine bir olay ve binlerce soru işareti. Herkes ürememeli."
        "Olay hakkında net bilgi bakanlığa bildirelim insan hakları derneği olarak."
        "Bence kurtarılsın o çocuk kurtarılsın"
        "Yerin dibine girseydik de bu masum evladımıza yapılanları görmeseydik. Çok üzgünüm Asiye."

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        Haberler Yaşam Pitbull saldırısından kurtulan Asiye'nin annesinin psikolojik şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı!
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