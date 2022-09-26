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    • Yaşam
    • 26.09.2022 17:02
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    • 26.09.2022 17:07
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    Adıyaman'da şok olay... Tartıştığı babasını ve abisini bıçakladı

    Adıyaman'da şok bir olay yaşandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Ünal, para isteğine olumsuz yanıt verdiği için tartıştığı babası ile ağabeyini bıçakla yaraladı.

    Şok olay... Babasını ve abisini bıçakladı

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Ünal (35), para isteğine olumsuz yanıt verdiği için tartıştığı babası ile ağabeyini bıçakla yaraladı.

    Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Ünal, evde bulunan babası ve ağabeyinden para istedi.

    Burak Ünal, talebine olumsuz yanıt veren babası ve ağabeyi ile tartıştı. Burak Ünal, büyüyen tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçak ile babası Mehmet Can Ünal (77) bacağından, ağabeyi Şefik Ünal'ı (48) ise kolundan yaraladı.

    Gürültüyü duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı baba ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.

    Olayın ardından kaçan Burak Ünal ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Adıyaman'da şok olay... Tartıştığı babasını ve abisini bıçakladı
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