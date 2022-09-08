Çaldığı paraları "Eşek gibi çalışıyorum" notuyla paylaşan hırsızı takipçisi yakalattı

Denizli'de soyduğu ailenin paralarını sosyal medyada paylaşan hırsız takipçisinin ihbarıyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas'ta geçtiğimiz günlerde bir evden yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma, aynı zamanda daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunan bazı şüphelileri de takibe başladı.

"EŞEK GİBİ ÇALIŞIYORUM"

Öte yandan hırsızlık için girdiği evden 300 bin liralık altın çalan Abdulbaki Kurt (24), kuyumcuda bozdurarak aldığı paraları gösterip, İbrahim Tatlıses'in 'Eşek gibi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil' sözleriyle sosyal medyadan paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMI YAKALATTI Jandarmanın çalışması devam ederken Tavas'ta yaşayan bir kişi, A.B.K'nin (24) sosyal medya hesabından iki deste halinde parayla çekilmiş video paylaşımını güvenlik güçlerine bildirdi.