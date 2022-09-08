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    • Yaşam
    • 08.09.2022 14:46
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    • 08.09.2022 14:48
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    Çaldığı paraları "Eşek gibi çalışıyorum" notuyla paylaşan hırsızı takipçisi yakalattı

    Denizli'de girdiği evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsız sosyal medya paylaşımı ile yakayı ele verdi. Abdulbaki Kurt (24), kuyumcuda bozdurarak aldığı paraları gösterip, İbrahim Tatlıses'in 'Eşek gibi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil' sözleriyle paylaşım yaptı. Hırsızın tomar tomar parayla verdiği pozlar bir takipçisi tarafından polise ihbar edildi. İhbar üzerinde bir eğlence mekanında yakalanan Kurt gözaltına alınırken paranın kalan kısmı sahiplerine teslim edildi.

    AA
    İHA
    Çaldığı paraları sosyal medyada paylaşınca yakalandı

    Denizli'de soyduğu ailenin paralarını sosyal medyada paylaşan hırsız takipçisinin ihbarıyla yakalandı.

    İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas'ta geçtiğimiz günlerde bir evden yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

    Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma, aynı zamanda daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunan bazı şüphelileri de takibe başladı.

    "EŞEK GİBİ ÇALIŞIYORUM"

    Öte yandan hırsızlık için girdiği evden 300 bin liralık altın çalan Abdulbaki Kurt (24), kuyumcuda bozdurarak aldığı paraları gösterip, İbrahim Tatlıses'in 'Eşek gibi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil' sözleriyle sosyal medyadan paylaşım yaptı.

    PAYLAŞIMI YAKALATTI

    Jandarmanın çalışması devam ederken Tavas'ta yaşayan bir kişi, A.B.K'nin (24) sosyal medya hesabından iki deste halinde parayla çekilmiş video paylaşımını güvenlik güçlerine bildirdi.

    EĞLENCE MEKANINDA YAKALANDI

    Bir çiftlikte çalıştığı öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince Acıpayam ilçesinde bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan A.B.K'nin altınları bozdurduğu anlar ise kuyumcudaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Harcanan paranın kalan kısmı ise sahibine teslim edildi.

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