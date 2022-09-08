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    • Yaşam
    • 08.09.2022 16:10
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    • 08.09.2022 16:11
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    Beton bariyere çarpan minibüs hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı

    Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu beton bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü. Araçta bulunan Çetin Gökçe ve Yakup Gökçe hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

    Minibüs beton bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

    Denizli-Muğla karayolunda kontrolden çıkan minibüsün beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

    BETON BARİYERE ÇARPTI
    Menteşe ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde; Denizli - Muğla karayolunda seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
    Olay yerine giden sağlık görevlileri, kazada Çetin Gökçe ve Yakup Gökçe isimli iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Yusuf G. ile Mehmet G. ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Beton bariyere çarpan minibüs hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı
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