Üsküdar’da 22 milyon liralık hırsızlık! 2 bavulla evden çıktı

Üsküdar, Büyük Çamlıca, Kısıklı Mahallesi'nde 22 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran O.C. evinde hırsızlık meydana geldiğini söyleyerek yardım istedi. Mağdur O.C. evine giren hırsızların toplam değeri 1 milyon dolar olan 9 adet saat, 80 bin dolar değerinde 6 karat tek taş yüzük, toplam 10 bin dolar değerinde 5 adet pırlanta yüzük, toplam değeri 1 milyon lira olan 7 adet antika gümüş vazo ile iki adet tablet ve cep telefonu ile muhtelif eşyaların çalındığını söyledi.