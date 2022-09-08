'Kesik baş' cinayetinde korkunç ayrıntı: Şüpheli sıcak havada soba yakmış

Zonguldak'da Kasım ayında işlenen cinayetle ilgili korkunç detaylar gelmeye devam ediyor. 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının vücudundan ayrılarak vahşice öldürülmesi olayında tutuklanan kardeşi İbrahim K.'nin olaydan bir gün önce çekildiği tespit edilen fotoğraftaki kıyafeti jandarmanın dikkati sayesinde ortaya çıktı. Önce böyle bir kıyafeti olmadığını söyleyerek durumu inkar eden ancak daha sonra kıyafeti kirlendiği gerekçesiyle sobada yaktığını söyleyen İbrahim K.'nın olay günü hava sıcaklığının normal seyretmesine rağmen evinde soba yaktığı tespit edildi.
JANDARMA DİKKATİ YAKALADI
Zonguldak'ta 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının vücudundan ayrılarak vahşice öldürülmesi olayında tutuklanan kardeşi İbrahim K.'nin olaydan bir gün önce çekildiği tespit edilen fotoğraftaki kıyafeti jandarmanın dikkati sayesinde ortaya çıktı. Önce böyle bir kıyafeti olmadığını söyleyerek durumu inkar eden ancak daha sonra kıyafeti kirlendiği gerekçesiyle sobada yaktığını söyleyen İbrahim K.'nın olay günü hava sıcaklığının normal seyretmesine rağmen evinde soba yaktığı tespit edildi.
BAŞI BALTA İLE KOPARILMIŞ
Vahşi olay geçen yıl 21 Kasım günü Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde yaşandı. İddialara göre Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalıştıktan sonra emekli olan 71 yaşındaki maden işçisi Mustafa Keleş, ineklerini otlatmak üzere ormanlık araziye gitti. Keleş'in başı olmayan cesedi ile karşılaşan çoban durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Mustafa Keleş'in başının balta olduğu düşünülen kesici bir aletle kesilerek vücudundan ayrıldığını tespit etti.