'Kesik baş' cinayetinde korkunç ayrıntı: Şüpheli sıcak havada soba yakmış

Keleş'in başı cesedinin yanında bulunamayınca çevrede geniş çaplı çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaparken, diğer özel ekipler çevrede kayıp başı arama çalışmasını sürdürdü. Araziyi arayan ekipler kesilmiş başı 300 metre uzakta toprağa gömülmüş halde buldu. Köyün giriş ve çıkışları kapatılarak, köy sakinlerinden alınan DNA örnekleri kriminal incelemeye gönderildi. Alınan deliller ve ulaşılan bilgiler doğrultusunda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Geçtiğimiz mayıs ayında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim K. adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



ORMANA GİTMİŞ ODUN KESMEDEN DÖNMÜŞ



Elde edilen bilgiler ve deliller ışığında önceki gün yeniden gözaltına alınan İbrahim K., jandarmada susma hakkını kullandı. Ancak olay günü vahşetin yaşandığı ormanlık alana küfe ve baltayla giden İbrahim K.'nın odun kesmeden boş bir şekilde geri döndüğü ortaya çıktı. Başındaki yara izi için de önce evde başını çarptığını, daha sonra bahçede yaralandığını söyleyen şüphelinin izini gizlemek için sıklıkla kasket kullandığı öne sürüldü.