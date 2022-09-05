Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi dolandırıcı çıktı! Sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken tutuklandı.

Enn Magazin'de yer alan bilgiye göre ise; sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan Serdar Sertçelik, Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi. Sertçelik'in daha önce de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenildi.