Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi dolandırıcı çıktı! Sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken tutuklandı
Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi dolandırıcı çıktı! Sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Serdar Sertçelik, tutuklanarak Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi. Sertçelik'in daha önce de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi dolandırıcı çıktı! Sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken tutuklandı.
Nilsu Bergin Aktaş, magazinden uzak bir şekilde Ankara'da yaşayan Serdar Sertçelik'le evlenmişti. Birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih eden ikili, sessiz sedasız dünyaevine girmişti.
Enn Magazin'de yer alan bilgiye göre ise; sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan Serdar Sertçelik, Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi. Sertçelik'in daha önce de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenildi.
Atv ekranının başarılı ismi Müge Anlı 15. sezona giriş yaptı. Kısa sürede milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı, programın sonunda herkese tek tek teşekkür etti.
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