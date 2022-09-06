İstanbul Kadıköy'de milyonluk vurgun!

Kadıköy'de kapı göbeğini patlatıp içeri giren hırsızlar 1 milyon liradan fazla ziynet eşyası ve parayı çalıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin apartmana girmeleri ve çaldıklarıyla kaçtıkları anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy Suadiye, Zihni Sakaryalı Sokak'ta 29 Ağustos Pazartesi günü polise başvuran iş adamı V.B.B. evindeki iki kasanın açıldığını ve içindekilerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. İfade veren V.B.B. akşam eve döndüğünde çelik kapı göbeğinin kırıldığını, hırsızların içerde bulunan iki ayrı kasayı açtıklarını söyledi.