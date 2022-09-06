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    İstanbul Kadıköy'de milyonluk vurgun!

    İstanbul’da kapı göbeğini patlatıp içeri giren hırsızlar, 1 milyon liralık altın ve parayı alıp kaçtı. Kameralardan yola çıkan polis, 3 zanlıyı yakaladı. Soygunculardan biri, apartmana girerken çete üyelerine ‘İçimde kötü bir his var' dediği ortaya çıktı.

    Yunus Emre Kavak
    ’Altın’cı his!

    Kadıköy'de kapı göbeğini patlatıp içeri giren hırsızlar 1 milyon liradan fazla ziynet eşyası ve parayı çalıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin apartmana girmeleri ve çaldıklarıyla kaçtıkları anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy Suadiye, Zihni Sakaryalı Sokak'ta 29 Ağustos Pazartesi günü polise başvuran iş adamı V.B.B. evindeki iki kasanın açıldığını ve içindekilerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. İfade veren V.B.B. akşam eve döndüğünde çelik kapı göbeğinin kırıldığını, hırsızların içerde bulunan iki ayrı kasayı açtıklarını söyledi.



    FATİH'TE YAKALANDILAR
    V.B.B. kasaların içinde 1 milyon lira değerinde altın, 500 Euro ve 60 bin lira olduğunu belirtti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis tespit ettiği şüphelileri Fatih'te gözaltına aldı. GürcistanArchil A. (32), Moldovalı Ivan B.(32) ile Maxim D. (32) Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Archil A.'nın soygun öncesi, "İçimde kötü his var" dediği iddia edildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul Kadıköy'de milyonluk vurgun!
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