İmam Hatiplilere hadsiz söylemlerde bulunmuştu! Tutuklanan Gülşen'in avukatından ilginç hamle





ENTERESAN SEYŞELLER

Rusya'nın gündemi Putin'in sağ kolu Zolotov'un tatiliydi! Öyle ki bir dönem Putin'in kişisel güvenliğinden sorumlu olan Viktor Zolotov'un 2017-2019 yılları arasında modellerle Seyşeller'e yaptığı lüks gezi, manşetleri süsledi. Hükümet karşıtı Dossier Center gazetesinin haberine göre Zolotov, Falcon 7X jetiyle iki kez Seyşeller'e gitti. 150 bin sterlinlik (yaklaşık 3 milyon 200 bin TL) tatilinde kendisine oğlu Roman ve Rus oligark Boris Vaninsky eşlik etti. Skandal tatili ise yaşam koçu Evelina Levieva, Artlife isimli sanat sitesinin kurucusu Anastasia Andreeva ve sitenin yöneticisi Krestina Lantsova'nın sosyal medya gönderileri deşifre etti! Haberin yayınlanmasının ardından gözler Kremlin'e çevrildi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.24 yaşındaki Anastasia Andreeva, Zolotov ve arkadaşlarına eşlik etti. Zolotov'a gezide eşlik eden yaşam koçu Evelina Levieva, savaş karşıtı açıklamalarıyla gündem olmuştu. Gezide Zolotov'un yanından bir an olsun ayırmadığı model Anastasia Buevich, lüks araçlarıyla dikkat çekiyor.