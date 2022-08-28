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    İmam Hatiplilere hadsiz söylemlerde bulunmuştu! Tutuklanan Gülşen'in avukatından ilginç hamle

    Gülşen, İmam Hatip Liseleri’ne hakaret etti. Avukatından ise ilginç bir hamle geldi. Emek Emre’nin mesai bitimine dakikalar kala adliyeye gitmesi dikkat çekti. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Şifre 16:42

    Popçu Gülşen, 30 Nisan'daki konserinde İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldı. Tutuklandı. Cuma günü eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatları tarafından ziyaret edildiği ortaya çıktı. Herkes, Gülşen'in avukatının tutukluğa itirazını beklerken şoke eden bir gelişme yaşandı. Çünkü avukatı Emek Emre, mesai bitimine 15 dakika kala saat tam 16.42'de itiraz dilekçesini yolladı! Herkes, itiraz için neden bu kadar beklendiğini tartıştı. Avukat ise şu savunmayı yaptı: İtiraz dilekçesini saatler öncesinden hazırladık. Önce Ozan Çolakoğlu'na okuttuk. Sonra da cezaevine giderek Gülşen'i bilgilendirdik. Ardından dilekçeyi sunduk.



    ONUR YA'SMA'LI
    Antalya'da 7 aylık Onur Andariman, daha 20 günlükken COVİD-19'a yakalandı. Yoğun bakıma alındı. Bu sırada, SMA Tip1 hastası olduğu anlaşıldı. O günden itibaren büyük bir yaşam savaşı vermeye başladı. Hastalığı nedeniyle 8 makineye bağlı yaşayan Onur'un tedavi masrafları için kampanya başlatıldı. Anne Sultan Andariman'ın çağrı yaptı: Oğlumun kaybedecek 1 dakikası bile yok. Onu yaşatmak istiyorum. Bana yardım edin.



    ENTERESAN SEYŞELLER
    Rusya'nın gündemi Putin'in sağ kolu Zolotov'un tatiliydi! Öyle ki bir dönem Putin'in kişisel güvenliğinden sorumlu olan Viktor Zolotov'un 2017-2019 yılları arasında modellerle Seyşeller'e yaptığı lüks gezi, manşetleri süsledi. Hükümet karşıtı Dossier Center gazetesinin haberine göre Zolotov, Falcon 7X jetiyle iki kez Seyşeller'e gitti. 150 bin sterlinlik (yaklaşık 3 milyon 200 bin TL) tatilinde kendisine oğlu Roman ve Rus oligark Boris Vaninsky eşlik etti. Skandal tatili ise yaşam koçu Evelina Levieva, Artlife isimli sanat sitesinin kurucusu Anastasia Andreeva ve sitenin yöneticisi Krestina Lantsova'nın sosyal medya gönderileri deşifre etti! Haberin yayınlanmasının ardından gözler Kremlin'e çevrildi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.24 yaşındaki Anastasia Andreeva, Zolotov ve arkadaşlarına eşlik etti. Zolotov'a gezide eşlik eden yaşam koçu Evelina Levieva, savaş karşıtı açıklamalarıyla gündem olmuştu. Gezide Zolotov'un yanından bir an olsun ayırmadığı model Anastasia Buevich, lüks araçlarıyla dikkat çekiyor.



        'INNA'NMIYORUM
        ABD eski Başkanı Donald Trump, casus şoku yaşadı! Buna göre Ukraynalı Inna Yashchyshyn (33), kendisini Rothschild ailesinin üyesi Anna de Rothschild olarak tanıttı. Mar-a-Lago malikanesine sızdı! Trump'la golf bile oynadı! Ancak FBI soruşturmasına takıldı. Evine yapılan baskında, Rothschild ismiyle düzenlenmiş çok sayıda pasaport çıktı! Inna ise fakir çocuklara yardım ettiği bir derneğin yöneticisi olduğunu anlattı. Ancak FBI Yashchyshyn'in Rus organize suçlarıyla bağlantısı olduğunu ve topladığı parayı Rus ordusuna aktardığını açıkladı.



        'TIR'AFİK KAZASI: 4 ÖLÜ
        Ankara çevre yolunda Altındağ ilçesi yakınlarında dün sabaha karşı korkunç bir kaza meydana geldi. Fatih Ayyıldız idaresindeki 34 EL 0740 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp emniyet şeridinde park halindeki, sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan Fatih Ayyıldız, Hatice Ayyıldız, Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar hayatını kaybetti, Miraç Altay Ayyıldız ise yaralandı. Yaralı Ayyıldız, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazeleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. TIR şoförü polis tarafından gözaltına alındı, kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.



        FUTBOLCUNUN FECİ SONU
        Zonguldak'tan Karabük istikametine giden yük treni tren yolunda 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu'na çarptı. Dün sabaha karşı Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki tren yolunda meydana gelen kazada Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında trenin korna çalarak geldiğini anlatan Durdu Çelik, "Seslerin az ilerisinde balkonda oturuyorduk gece. Tren bağıra bağıra geldi. Ben tren köpeği ezdi sandım" dedi. Zonguldakspor alt yapısında futbol kariyerine başlayan Aytunç Topaloğlu; Kilimli Belediyespor, Ereğli Belediyespor, Devrek Belediyespor ve Çaydeğirmeni Belediyespor'da futbol oynadı. Topaloğlu'nun Kilimli Belediyesi'nde personel olarak çalıştığı öğrenildi.



            TARİHİ OPERASYON
            İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekipleri, dün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Ambarlı Limanına gelen ve yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan baskında 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Bu rakamın en yüksek captagon yakalaması olduğu belirlendi.



            KOMİSERE İNFAZ
            İstanbul Sancaktepe'de önceki gece komiser Sinan Aytığ (32), bir otomobilde Aynur A. (35) isimli kadın ile beraber bulunduğu sırada aralarında tartışma çıktı. Aynur A. ruhsatsız olduğu öğrenilen bir tabanca ile Aytığ'ı başından vurdu. Kanlar içinde kalan komiser, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Aynur A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aytığ'ın Beykoz'da görev yaptığı ve tayininin çıktığı Van'a 1 hafta sonra gitmek üzere hazırlık yaptığı belirlendi.



            RAKİP CİNAYETİ
            Konya Beyşehir'de fırıncılık yapan aynı zamanda harita mühendisi olan Erdal Üstüner (60), fırın olarak kiralamak üzerine boş dükkana bakmaya başladı. Yanına gelen fırıncı S.G. ise iş yerlerinin yakınında kendilerine rakip olabilecek bir dükkanın kiralanmasına istemediği için Üstüner'e kurşun yağdırdı. Daha sonra olay yerinden kaçtı. 4 kurşunla ağır yaralanan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



                KATİL BELLİ
                İstanbul Etiler'de sırtından vurularak öldürülen 18 yaşındaki eczacı Burak Arat'ın birkaç gün önce silahla yaraladığı kişinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İntikam cinayeti olduğu belirlenen olayla ilgili polis, kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
                Mustafa KAYA



                125 MİLYON DEVRETTİ
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 125 milyon 294 bin 260 lira devretti. 5 bilenler 249 bin 782'şer lira, 4 bilenler bin 878'er lira, 3 bilenler 138'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira ikramiye alacak.



                MUTLULUK FESTİVALİ
                Silivri'nin en ünlü festivallerinden biri olan 60. Yoğurt Festivali yine büyük coşku ile sona erdi. Festival kapsamında; el ve yüz boyama, şişme oyun alanları, atölye çalışmaları, maskotlar ve animasyon gösterileri ile çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Düzenlenen balık tutma yarışmasında ise büyük çekişme yaşandı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, festivale katılanlara teşekkür etti.



                    CANIM CİĞERİM
                    Trabzon'da Ubeydullah Gülsoy (22), hem karaciğer, hem de böbrek yetmezliği çekti. Bu yüzden ölümle burun buruna geldi. Anne Menşure böbreğini, baba Ramazan ise karaciğerini evladına verdi. Hayata tutunan genç, "Yeniden dünyaya geldim" dedi.



                    KAVANOZ KAPAKLARINI EVDE GAYET İYİ AÇIYORSUN
                    Volkan Demirel, UEFA Ligi kura çekiminde topu açamadı. Yardım aldı! Eşinin düştüğü duruma gülen Zeynep Demirel ise işte bu yorumu patlattı.

                    DIŞI KURŞUN
                    İstanbul'da Aynur A., komiser yardımcısı Sinan Aytığ ile otomobilde tartıştı. Genç adamı başından vurup kaçtı. Yakalandı.

                    YALNIZ ÖLÜM
                    Trabzon'da emekli öğretmen Alpaslan A., dışarıya çıkmadı. Komşuları evde , cansız bedeniyle karşılaştı.

                    TACİZCİYE TEKME
                    İstanbul'da tekvando antrenörü İ.K., ders verdiği A.D'yi taciz etti. 17 yıl hapsi istendi.

                    HAYIRLI TIRAŞLAR
                    İstanbul'da İlhan D., maske takıp döviz bürosundan 5 bin dolar gasp etti. Berberde ele geçirildi.

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                    Rus istihbarat yetkilisi böyle öldürüldü
                    Haberler Yaşam İmam Hatiplilere hadsiz söylemlerde bulunmuştu! Tutuklanan Gülşen'in avukatından ilginç hamle
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