İmam Hatiplilere hadsiz söylemlerde bulunmuştu! Tutuklanan Gülşen'in avukatından ilginç hamle

Popçu Gülşen, 30 Nisan'daki konserinde İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldı. Tutuklandı. Cuma günü eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatları tarafından ziyaret edildiği ortaya çıktı. Herkes, Gülşen'in avukatının tutukluğa itirazını beklerken şoke eden bir gelişme yaşandı. Çünkü avukatı Emek Emre, mesai bitimine 15 dakika kala saat tam 16.42'de itiraz dilekçesini yolladı! Herkes, itiraz için neden bu kadar beklendiğini tartıştı. Avukat ise şu savunmayı yaptı: İtiraz dilekçesini saatler öncesinden hazırladık. Önce Ozan Çolakoğlu'na okuttuk. Sonra da cezaevine giderek Gülşen'i bilgilendirdik. Ardından dilekçeyi sunduk.
ONUR YA'SMA'LI
Antalya'da 7 aylık Onur Andariman, daha 20 günlükken COVİD-19'a yakalandı. Yoğun bakıma alındı. Bu sırada, SMA Tip1 hastası olduğu anlaşıldı. O günden itibaren büyük bir yaşam savaşı vermeye başladı. Hastalığı nedeniyle 8 makineye bağlı yaşayan Onur'un tedavi masrafları için kampanya başlatıldı. Anne Sultan Andariman'ın çağrı yaptı: Oğlumun kaybedecek 1 dakikası bile yok. Onu yaşatmak istiyorum. Bana yardım edin.
ENTERESAN SEYŞELLER
Rusya'nın gündemi Putin'in sağ kolu Zolotov'un tatiliydi! Öyle ki bir dönem Putin'in kişisel güvenliğinden sorumlu olan Viktor Zolotov'un 2017-2019 yılları arasında modellerle Seyşeller'e yaptığı lüks gezi, manşetleri süsledi. Hükümet karşıtı Dossier Center gazetesinin haberine göre Zolotov, Falcon 7X jetiyle iki kez Seyşeller'e gitti. 150 bin sterlinlik (yaklaşık 3 milyon 200 bin TL) tatilinde kendisine oğlu Roman ve Rus oligark Boris Vaninsky eşlik etti. Skandal tatili ise yaşam koçu Evelina Levieva, Artlife isimli sanat sitesinin kurucusu Anastasia Andreeva ve sitenin yöneticisi Krestina Lantsova'nın sosyal medya gönderileri deşifre etti! Haberin yayınlanmasının ardından gözler Kremlin'e çevrildi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.24 yaşındaki Anastasia Andreeva, Zolotov ve arkadaşlarına eşlik etti. Zolotov'a gezide eşlik eden yaşam koçu Evelina Levieva, savaş karşıtı açıklamalarıyla gündem olmuştu. Gezide Zolotov'un yanından bir an olsun ayırmadığı model Anastasia Buevich, lüks araçlarıyla dikkat çekiyor.