Annesi tarafından para karşılığı bir aileye satılan Saime Kandiltaş, evlendiği eşinden 5 yıldır şiddet görüyor

Adana'da bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Saime Kandiltaş (34), 16 yaşındayken annesi tarafından para karşılığı başka bir aileye satıldı. Üvey annesiyle birlikte yaşamaya başladı. 2010 yılında evlendiği H.Y'den (37) A.R. (6) ve Ö.İ. (8) isimlerini verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. 5 yıl önce eşinden şiddet görmeye ve ölümle tehdit edilmeye başlandı. Bu duruma dayanamadı. Boşanma kararı alarak eşine dava açtı. H.Y, "Çocukların velayetini vermezsen boşanmam" diyerek eşini kararından vazgeçirmeye çalıştı. Ancak kararlı kadın, boşandı.