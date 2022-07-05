Aylin Sözer cinayetinde yeni gelişme! Bilim kurgu gibi savunma sonrası kritik materyal incelemesi

Korkunç olay 29 Aralık 2020 günü İstanbul Maltepe'de gerçekleşti. Kemal Ayyıldız, akademisyen Aylin Sözer'i vahşice katledip sonrasında hiçbir şey olmamış gibi de ona ait banka kartlarıyla işlemler yapmaya çalıştı. Takılarını bile aldı. Ardından da kardeşinin göndermiş olduğu hesap numarasına para göndermeye çalıştı. Evi de ateşe verdi.
TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Ayyıldız hakkında "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kardeşi Murat Delbe'nin de olay günü IBAN numarasını göndererek, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
BİLİM-KURGU FİLMİ GİBİ SAVUNMA
Yargılamada izahtan vareste savunma yapan Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer'in evine girer girmez maskeli bir şahsın ensesine vurup kendisini banyoya sürüklediğini söyleyerek, "Orada Aylin hanımın cesedini gördüm, boğazı kesilmişti. Maskeli şahıs tabletten bana çocuklarımın görüntülerini izletip tehdit ederek dediklerini yapmazsam aileme zarar vereceğini söyledi. Kendisi evden ayrıldıktan sonra evi yakmamı istedi" dedi.