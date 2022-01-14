Aylin Sözer'i katleden Kemal Ayyıldız'ın yargılamasına devam edildi! 'Alev topuyla hepimiz yere düştük'

MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN KEŞİF TALEBİ

Duruşmada müşteki avukatları, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istediklerini belirterek 'Bir önceki celse maktulün evinde keşif yapılması talebimiz vardı. Sunmuş olduğumuz bu talep mahkeme heyetince reddedilmişti. Ancak maktulün bulunmayan taşınabilir bilgisayarının biz halen evde olduğunu düşünüyoruz. Keşifle ilgili talebimizin bu husus dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bizim bir önceki celse dinlenen tanık beyanları doğrultusunda da bir suç duyurusu talebimiz vardı. Bu hususun dikkate alınmasını talep ederiz' dedi.