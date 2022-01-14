Aylin Sözer'i katleden Kemal Ayyıldız'ın yargılamasına devam edildi! 'Alev topuyla hepimiz yere düştük'

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katlettiği gerekçesiyle sanık Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
SEGBİS SİSTEMİYLE BAĞLANDI
İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. celsesine tutuklu sanık Kemal Ayyıldız cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanırken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatın da geldiği duruşmada sanık avukatının mazeret sunduğu görüldü.
MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN KEŞİF TALEBİ
Duruşmada müşteki avukatları, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istediklerini belirterek 'Bir önceki celse maktulün evinde keşif yapılması talebimiz vardı. Sunmuş olduğumuz bu talep mahkeme heyetince reddedilmişti. Ancak maktulün bulunmayan taşınabilir bilgisayarının biz halen evde olduğunu düşünüyoruz. Keşifle ilgili talebimizin bu husus dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bizim bir önceki celse dinlenen tanık beyanları doğrultusunda da bir suç duyurusu talebimiz vardı. Bu hususun dikkate alınmasını talep ederiz' dedi.