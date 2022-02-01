Akademisyen Aylin Sözer önce öldürülüp sonra yakılmıştı! Vahşet hakkında yeni detay: Kapı deliğinden baktığımda...
Türkiye'nin günlerce konuştuğu vahşi cinayette karar çıktı. Akademisyen Aylin Sözer, daha önce tadilat için çağırdığı Kemal Ayyıldız tarafından önce öldürüldü sonra cesedi yakıldı. Katil zanlısı hakkında açılan iki davada da karar çıktı. Söz konusu duruşmalarda Aylin Sözer'in kardeşi Nilay Sözer'in ifadesi ise kan dondurdu. İşte detaylar...
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, eve gelen polislere bıçak sallayan, polislerin yaralanmasına neden olan Ayyıldız hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, 'silahla yaralama' suçundan da 3 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Sanığın olumsuz görülen geçmişi ve sosyal özelliklerine vurgu yapan mahkeme, cezada indirime de gitmeyerek üst sınırdan ceza verdi.
ŞÜPHELENİP POLİSE HABER VERMİŞTİ
Geçtiğimiz yılların son günleri 29 Aralık 2020 günü, saatler öğleni gösterdi. Türkiye sarsıcı bir cinayetle ürperdi. Maltepe'deki evinde akademisyen Aylin Sözer katledildi. Katil zanlısı Kemal Ayyıldız talihsiz kadını katledip Sözer'in asistanına para istediğine dair mesajlar gönderdi.
POLİSLERE DE DİRENDİ
Mesajlardan şüphelenen asistan Sözer'le aynı apartmanda yaşayan kardeşi Nilay Sözer'e, kardeş Sözer de ablasına ulaşamayınca şüphelenip polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen polisler Kemal Ayyıldız'ı yakalamak istedi, Ayyıldız polislere direndi. Öyle ki Kemal Ayyıldız görevlilere bıçak salladı.
BİLİM-KURGU FİLMLERİNİ ARATMAYAN SAVUNMA
Cinayet ve gerçekleştirdiği hırsızlık gibi suçlardan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Kemal Ayyıldız hakkında ayıca 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Ayyıldız, izahtan vareste savunma yaptı.