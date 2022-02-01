Akademisyen Aylin Sözer önce öldürülüp sonra yakılmıştı! Vahşet hakkında yeni detay: Kapı deliğinden baktığımda...

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, eve gelen polislere bıçak sallayan, polislerin yaralanmasına neden olan Ayyıldız hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, 'silahla yaralama' suçundan da 3 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Sanığın olumsuz görülen geçmişi ve sosyal özelliklerine vurgu yapan mahkeme, cezada indirime de gitmeyerek üst sınırdan ceza verdi.