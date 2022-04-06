Önce boğazını kesti sonra ateşe vermişti! Aylin Sözer cinayetinde yeni deliller
İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız, akademisyen Aylin Sözer'in boğazını kesip sonra da yakarak katletmişti. Türkiye'de günlerce gündem olan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tanık ifadeleriyle cinayetin adım adım yaklaştığı ortaya çıkmasının ardından mahkeme talimatıyla katliamın gerçekleştiği evde arama yapıldı. İçinde bilgisayar kasası ve tamamen yanmış bir elektronik eşyanın da bulunduğu 4 cihaz incelemeye alındı.
Korkunç olay 29 Aralık 2020 günü İstanbul Maltepe'de gerçekleşti. Kemal Ayyıldız, akademisyen Aylin Sözer'i vahşice katledip sonrasında hiçbir şey olmamış gibi ona ait banka kartlarıyla işlemler yapmaya çalıştı.
Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Ayyıldız hakkında "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Yargılama sürerken mahkeme olay yerinde Aylin Sözer'e ait bir elektronik eşya bulunup bulunmadığı konusunda araştırma ve inceleme yapılmasını istedi. Çünkü Sözer'i katleden Kemal Ayyıldız'ın olayı planladığı, gerek sosyal medyadan gerekse kişisel telefonundan rahatsız ettiği yani cinayetin adım adım yaklaştığı iddiası gündeme gelmişti.