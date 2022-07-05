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    • Yaşam
    • 05.07.2022 10:02
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    • 05.07.2022 10:02
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    Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan anne öldü

    Sivas’ta bir sürücü aracıyla geri manevra yaptığı sırada hastaneye götürmek istediği annesine çarptı, aracın altına sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

    İHA
    Aracıyla geri manevra yaparken annesini ezdi

    Karşıyaka Mahallesi'nde 102. Sokakta sabah saat 07.15 sıralarında, Y.Z.D. idaresindeki 58 NL 061 plakalı araç, evlerinin önünde geriye manevra yaptığı sırada sürücünün annesi Hacer Dökmetaş'a çarptı. Şoförün annesi aracın altına sıkıştı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 75 yaşındaki kadının öldüğü anlaşıldı.

    Olay yeri incelemelerinin yapılmasının ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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    Haberler Yaşam Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan anne öldü
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