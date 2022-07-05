Frenleri boşalan traktör devrildi: 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Gölbaşı ilçesinin Selametli Şehit Emrah Mahallesinde köye getirdikleri sürüden bir ineğin kayıp olduğunu fark eden Ayşegül Ü. ve Şeymanur Ü., yanlarına 10 yaşlarındaki küçük kardeşlerini de alarak traktörle aramaya çıktı.

ENGEBELİ ARAZİDE FRENLERİ BOŞALDI

Köyün çevresini dolaşan 3 kız kardeşin bulunduğu traktörün, engebeli arazide frenleri boşaldı. Aracın devrileceğini anlayan Ayşegül ve Şeymanur A., küçük kardeşlerini araçtan atarak hayatını kurtardı. Ancak kendileri atlamaya fırsat bulamayan 2 kardeş, devrilen traktörün altında kaldı.