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    • Yaşam
    • 05.07.2022 09:27
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    • 05.07.2022 09:27
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    Frenleri boşalan traktör devrildi: 2 kız kardeş hayatını kaybetti

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaybolan ineklerinin aramaya çıkan 3 kız kardeşin bulunduğu traktör, frenleri boşalınca devrildi. 2 kardeş devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybederken, 3 kardeşin en küçüğü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

    Frenleri boşalan traktör devrildi: 2 kardeş öldü

    Gölbaşı ilçesinin Selametli Şehit Emrah Mahallesinde köye getirdikleri sürüden bir ineğin kayıp olduğunu fark eden Ayşegül Ü. ve Şeymanur Ü., yanlarına 10 yaşlarındaki küçük kardeşlerini de alarak traktörle aramaya çıktı.

    ENGEBELİ ARAZİDE FRENLERİ BOŞALDI
    Köyün çevresini dolaşan 3 kız kardeşin bulunduğu traktörün, engebeli arazide frenleri boşaldı. Aracın devrileceğini anlayan Ayşegül ve Şeymanur A., küçük kardeşlerini araçtan atarak hayatını kurtardı. Ancak kendileri atlamaya fırsat bulamayan 2 kardeş, devrilen traktörün altında kaldı.

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
    Köylülerin yardımıyla aracın altından çıkarılan 2 kardeş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen Ayşegül ve Şeymanur A. hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Frenleri boşalan traktör devrildi: 2 kız kardeş hayatını kaybetti
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