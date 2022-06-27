Pınar Gültekin'i öldüren Metin Avcı'nın aldığı ceza başka bir acılı anneyi hüzne boğdu! Kızımın sonu böyle olmasın

Mersin'de eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla defalarca vurularak öldürülen 24 yaşındaki Raziye Oskay'ın acısı hiç dinmiyor.
4,5 aydır gözyaşları hiç dinmeyen Oskay ailesi, kızları için adalet istiyor. Anne Fatma İsmet Oskay, "İnşallah bu cani en ağır cezayı alır. Pınar Gültekin'i öldüren cani gibi ceza almasın. Haksız tahrik indirimleri uygulanmasın" dedi.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'nde eski nişanlısı Barış Can U. tarafından tabancayla defalarca ateş edilerek öldürülen Raziye Oskay'ın ailesi, kızlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor.