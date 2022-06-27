Ülkemizin terörle mücadelesi sürüyor! Kahramanmaraş'ta teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi

Sığınakta yapılan aramada, RPG-7 roketatar, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, mavzer piyade tüfeği, tabanca, bu silahlara ait 68 mühimmat, 7 şarjör ile RPG-7 roketatar sevk fişeği ve el dürbünü ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.