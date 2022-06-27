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    • Yaşam
    • 27.06.2022 20:19
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    • 27.06.2022 20:19
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    Ülkemizin terörle mücadelesi sürüyor! Kahramanmaraş'ta teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi

    Ülkemizin terörle ve teröristlerle olan mücadelesi başarılı bir şekilde sürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında teröristlere ait çeşitli silah ve mühimmatlar bulundu.

    AA
    Teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi

    Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Ekiplerce, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nda, Engizekler kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.
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        Haberler Yaşam Ülkemizin terörle mücadelesi sürüyor! Kahramanmaraş'ta teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi
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