Ülkemizin terörle mücadelesi sürüyor! Kahramanmaraş'ta teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nda, Engizekler kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.