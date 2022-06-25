Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza sonrası harekete geçildi: Haksız tahrik indirimine düzenleme geliyor!

Pınar Gültekin'in katiline uygulanan haksız tahrik indirim kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.
Türk Ceza Kanunu'nun mevcut 29. maddesinde düzenleme, "Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir" şeklinde. Bu indirimler kademeli şekilde azaltılacak.
"Haksız tahrik konusunun Türkiye'de tartışılmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü ifade etmek istiyorum." diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, büyük tartışma yaratan haksız tahrik indiriminin yeniden düzenlenmesi için talimat verdi. Bürokratlar TCK'nın 29. maddesi üzerinde çalışma başlattı.