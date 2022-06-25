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    • Yaşam
    • 25.06.2022 08:37
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    • 25.06.2022 08:38
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    Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza sonrası harekete geçildi: Haksız tahrik indirimine düzenleme geliyor!

    Son dakika haberi! Pınar Gültekin'in katiline uygulanan haksız tahrik indirim kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. "Haksız tahrik konusunun Türkiye'de tartışılmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü ifade etmek istiyorum." diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, büyük tartışma yaratan haksız tahrik indiriminin yeniden düzenlenmesi için talimat verdi. Bürokratlar TCK’nın 29. maddesi üzerinde çalışma başlattı.

    Gültekin’in katiline verilen ceza sonrası harekete geçildi

    Pınar Gültekin'in katiline uygulanan haksız tahrik indirim kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

    Türk Ceza Kanunu'nun mevcut 29. maddesinde düzenleme, "Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir" şeklinde. Bu indirimler kademeli şekilde azaltılacak.

    "Haksız tahrik konusunun Türkiye'de tartışılmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü ifade etmek istiyorum." diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, büyük tartışma yaratan haksız tahrik indiriminin yeniden düzenlenmesi için talimat verdi. Bürokratlar TCK'nın 29. maddesi üzerinde çalışma başlattı.



        EKİMDE YARGI PAKETİNDE
        Taslak çalışma ışığında, haksız tahrik indirimleri kademeli uygulanıp azaltılacak. Gültekin cinayetindeki gibi "tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde" haksız tahrik indirimi uygulanmaması değerlendiriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu indirimin yapılması halinde de kriterleri net şekilde gösterilecek.

        TASARLAYIP CANAVARCA ÖLDÜRENLERE TAHRİK İNDİRİMİ YAPILAMAYACAK
        Değişiklikle kadın cinayeti sanıklarına kriterleri uyuyorsa çok daha az indirim yapılacak. Pınar'ın katili gibi tasarlayıp yakarak, üzerine beton dökerek canavarca öldürenlere tahrik indirimi yapılamayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis verilecek. Düzenlemenin ekim ayında Meclis'e sunulacak yargı paketinde yer alması bekleniyor.

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        Haberler Yaşam Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza sonrası harekete geçildi: Haksız tahrik indirimine düzenleme geliyor!
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