Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza sonrası harekete geçildi: Haksız tahrik indirimine düzenleme geliyor!





EKİMDE YARGI PAKETİNDE

Taslak çalışma ışığında, haksız tahrik indirimleri kademeli uygulanıp azaltılacak. Gültekin cinayetindeki gibi "tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde" haksız tahrik indirimi uygulanmaması değerlendiriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu indirimin yapılması halinde de kriterleri net şekilde gösterilecek.