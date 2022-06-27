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    • Yaşam
    • 27.06.2022 19:11
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    • 27.06.2022 19:24
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    Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı | HAVA DURUMU

    Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. İl genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması beklenirken, yarın sabaha kadar sürecek geçişler konusunda vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

    İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı!

    Tüm yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, İstanbul'da da yüzünü gösteriyor.



    TÜM GECE ETKİLİ OLACAK
    İstanbul'da akşam üstü saat 17.00'ten itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması beklendiği, yarın sabaha kadar sürecek geçişler konusunda vatandaşların dikkatli olmaları istendi.



    Öte yandan yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında olması öngörülüyor.



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