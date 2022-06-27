Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı | HAVA DURUMU





TÜM GECE ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da akşam üstü saat 17.00'ten itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması beklendiği, yarın sabaha kadar sürecek geçişler konusunda vatandaşların dikkatli olmaları istendi.