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    • Yaşam
    • 27.06.2022 17:56
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    • 27.06.2022 18:05
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    Antalya'daki orman yangının ardından bir şüpheli paketlendi!

    Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda bir yangın çıktı. Yangına hemen müdahale eden itfaiye görevlileri yangını büyümeden söndürdü. Olayın ardından incelemelerde bulunan emniyet güçleri bir kişiyi tutukladı.

    DHA
    Alanya’daki yangında 1 kişi tutuklandı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Haziran'da üç noktada meydana gelen orman yangınlarının şüphelisi Halil Yanık (28), tutuklandı.

    Alanya ilçesinde, 24 Haziran'da üç ayrı noktada saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki personel, rutin gözetleme esnasında hem ateşi hem de yakan kişiyi gördü ve ilk müdahale ekiplerini yönlendirdi.

    Kule görevlisi, yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin de aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından 3 ayrı yere ateş atıldığını da tespit etti.

        Durumun bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, üç noktadaki yangınlara müdahale ederek söndürdü.

        1 KOLONYA ŞİŞESİ, 4 ÇAKMAK, 8 KUTU KİBRİT
        Şüpheli, Dereköy Mahallesi'nde 4'üncü noktada ateş yakarken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından uzaktan izlemeye alındı. Haber verilen jandarma ekipleri, şüpheliyi suç aletleriyle yakalayıp gözaltına aldı. Yanık'ın üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi.

        Ayrıca şüphelinin swap izlerini taşıyan DNA örnekleri, muhafazaya alındı.
            Asgari ücrete 5.880 TL formülü!
            Haberler Yaşam Antalya'daki orman yangının ardından bir şüpheli paketlendi!
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