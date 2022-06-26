Başkan Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi

"Bir ölüm, yaralanma, herhangi bir olay cereyan etmeden bu işi bitirdiniz. Fakat 4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Tabii buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum. Özellikle değerli Tarım ve Orman Bakanım ve İçişleri Bakanımızın buradaki koordinasyonuyla ve işçilerimizin çalışmasıyla söndürdüğümüz bu sürecin sona ermesi beni, ailemi ve bütün milletimi inanıyorum ki çok çok mutlu etmiştir. Sizlere şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum."