Marmaris'te küle dönen ormanlık alan havadan görüntülendi! 4 bin 500 hektar orman yok oldu
Marmaris'te 21 Haziran Salı günü başlayan orman yangını dün itibarıyla tamamen kontrol altına alındı ve ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan ve yapılan soğutma çalışmaları havadan görüntülendi.
26.06.2022 14:31 - Son Güncelleme: 26.06.2022 14:31
Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınının dün kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.