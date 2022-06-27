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    • Yaşam
    • 27.06.2022 16:58
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    • 27.06.2022 16:58
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    Devrilen tır alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan tır alev aldı. Yanan tırda sıkışan sürücü feci şekilde can verdi. Olay yeri drone ile havadan görüntülendi.

    Devrilen tır alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Refüje çarpan araç bir anda yanmaya başladı. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.



    Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edirne Silivri'den Edirne istikametine doğru seyir halinde olan 34 DV 063 plakalı tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak yan yattı. Kaza bir anda yanmaya başladı. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Olay yeri drone ile havadan görüntülendi.

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    Haberler Yaşam Devrilen tır alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi
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