7 kişiye mezar olan, dünyayı sarsan helikopter kazasında yaşanan ihmaller zinciri pes dedirtti!

İtalya'daki helikopter kazası, dünyayı sarstı! Geçen hafta Lucca'dan havalanan İtalyan pilot Corrado Levorin yönetimindeki helikopter, kısa bir süre sonra radardan çıktı! İçinde, Eczacıbaşı Holding çalışanı 4 Türk ile 2 Lübnanlı işadamı vardı. 3 gün sonra Apenin Dağı'nda ulaşılan enkazdan ne yazık ki kurtulan olmadı. Düşen helikopter, arkasında pek çok soru işareti bıraktı. Bunun üzerine Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı cinayet soruşturması başlattı! İlk incelemelere göre uçakta kara kutu ve uçuş takip sisteminin olmadığı anlaşıldı! Bir diğer skandal ise helikopterin uçuş planının olmamasıydı! Bunun üzerine iddialar pilot Levorin'e odaklandı. Çünkü İtalyan pilot, olay günü helikopterin belirlenen rotasından çıkmıştı! Üstelik düşüş sırasında herhangi bir uyarı ikazı vermemesi de kafa karıştırdı!