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    7 kişiye mezar olan, dünyayı sarsan helikopter kazasında yaşanan ihmaller zinciri pes dedirtti!

    7 kişiye mezar olan helikopter kazasıyla ilgili ‘cinayet’ soruşturması açıldı. Şüpheler, pilot Corrado Levorin’e odaklandı! Ön incelemede helikopterde kara kutu çıkmadı. Pilotun rotadan sapması ve düşüşte ikaz vermemesi kafa karıştırdı...

    İddialar kor’kutu’cu!

    İtalya'daki helikopter kazası, dünyayı sarstı! Geçen hafta Lucca'dan havalanan İtalyan pilot Corrado Levorin yönetimindeki helikopter, kısa bir süre sonra radardan çıktı! İçinde, Eczacıbaşı Holding çalışanı 4 Türk ile 2 Lübnanlı işadamı vardı. 3 gün sonra Apenin Dağı'nda ulaşılan enkazdan ne yazık ki kurtulan olmadı. Düşen helikopter, arkasında pek çok soru işareti bıraktı. Bunun üzerine Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı cinayet soruşturması başlattı! İlk incelemelere göre uçakta kara kutu ve uçuş takip sisteminin olmadığı anlaşıldı! Bir diğer skandal ise helikopterin uçuş planının olmamasıydı! Bunun üzerine iddialar pilot Levorin'e odaklandı. Çünkü İtalyan pilot, olay günü helikopterin belirlenen rotasından çıkmıştı! Üstelik düşüş sırasında herhangi bir uyarı ikazı vermemesi de kafa karıştırdı!



    HEPSİNE OTOPSİ YAPILACAK
    Türperten kazayla ilgili soruşturma derinleşti. Helikopterde bulunan 7 kişinin cenazeleri Modena'ya gönderildi. Yaşamını yitirenlerde kısmi yanma olduğunu ve kaza nedeninin açıklığa kavuşması için cenazelere otopsi yapılacağı belirtildi. Bu nedenle cenazelerin Türkiye'ye ne zaman gönderileceği hakkında net bir bilgi verilmedi.



    SEVGİLİDEN SON MESAJ
    Pilot Corrado Levorin'in sevgilisi Maria Elisa Delle Fave'in sosyal medya mesajı yürek yaktı. Fave, deneyimli pilotla çektirdiği bir karesini paylaştı. Altına "Uçma aşkın seni benden aldı" yazdı.

    CEVAP BEKLEYEN 3 SORU
    1) Neden rotadan çıktı?
    Helikoptere rotadan çok daha uzakta ulaşıldı! Pilotun kötü hava koşulları nedeniyle uygun bir yer aramış olabileceğini açıkladı.
    2) Uyarı ikazı neden yok?
    Pilotun düşüş sırasında uyarı vermediği ortaya çıktı. Bu durumun helikoptere yıldırım çarpmış olabileceği ve bir anda tüm gücün kesilmiş olabileceği vurgulandı.
    3) Fırtınaya mı yakalandı?
    İşadamı Tarek Tayah'ın oğluna son gönderdiği videoda, helikopterin fırtınaya yakalandığı ihtimalini güçlendirdi...

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