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    • Yaşam
    • 13.06.2022 23:55
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    • 14.06.2022 00:13
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    İstanbul Galata'da 23 yaşındaki stajyer avukat intihar etti!

    İstanbul'un Galata ilçesinde sabah saatlerinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. 23 yaşındaki stajyer avukat Galata Kulesi'ne çıktı. Kulede bir süre dolaşan genç ardından kendisini aşağı atarak intihar etti.

    İHA
    Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti

    Stajyer avukat olduğu öğrenilen bir genç, tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti.

    SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ
    Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi'nde meydana geldi.

    İddiaya göre sabah saatlerinde kuleye giren 23 yaşındaki stajyer avukat Tugay Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak aşağıya atlayacağını söyledi.

    Genç adam bir süre sonra kuleden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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