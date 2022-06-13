İtalya’da helikopter kazasında 4 Türk ölmüştü! Kaza mı sabotaj mı? Neden rotadan uzakta!

Havacılık Uzmanı ve Pilot Stefano Ovi, İtalyan medyasına verdiği demeçte, "Kazanın sebebini bulabilmek için kazanın olduğu saatlerdeki hava durumuna bakmamız gerekiyor.

1. NİÇİN ROTADAN UZAKTA?

Helikopterin niçin rotadan uzakta olduğunu da değerlendiren Ovi, pilotun kçtü hava şartlarından kaçmak için daha uygun bir yer aramasına bağlı olarak rotadan çıkmış olabileceğini söyledi.