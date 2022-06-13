İtalya'da helikopter kazasında 4 Türk ölmüştü! Kaza mı sabotaj mı? Neden rotadan uzakta!
Türkiye günlerdir İtalya'da Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopteri konuşuyor. Söz konusu helikopter önce radardan çıkmış ardından ortalıktan kaybolmuştu. Aramalar sonucu enkazı bulunan helikopterdeki 4'ü Türk 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kazayla ilgili şüpheler her geçen gün artıyor. İtalyan medyası kaza mı sabotaj mı diye sorarken helikopterin neden rotada olmadığı merak ediliyor.
Helikopterde bulunan Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak, Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah, Shadi Kreidi ve İtalyan pilotun cesetlerine ulaşıldı.
Düşen helikopter, arkasında pek çok soru işareti bıraktı. İtalya basını yaşanan korkunç kaza ile ilgili sabotaj ve kusur ihtimallerini de göz önüne almak gerektiğine dikkat çekti.
Havacılık Uzmanı ve Pilot Stefano Ovi, İtalyan medyasına verdiği demeçte, "Kazanın sebebini bulabilmek için kazanın olduğu saatlerdeki hava durumuna bakmamız gerekiyor.
1. NİÇİN ROTADAN UZAKTA?
Helikopterin niçin rotadan uzakta olduğunu da değerlendiren Ovi, pilotun kçtü hava şartlarından kaçmak için daha uygun bir yer aramasına bağlı olarak rotadan çıkmış olabileceğini söyledi.