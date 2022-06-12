Helikopter kazasının ardından trajedi çıktı: Kendi helikopterde, eşi ise o patlamada öldü
İtalya'da içerisinde Eczacıbaşı Holding çalışanı 4 kişinin de bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 4 Türk'ün de hayatını kaybettiği kazada, radardan kaybolarak ıssız bir bölgeye düşen helikopterin Lübnan'lı pilotunun kazadan saniyeler önce çektiği video görüntüleri sonrası, kazanın nedeni ile ilgili bazı çıkarımlar yapılmıştı. Hayatını kaybeden pilotun eşinin de Lübnan'daki dev patlamada öldüğü ortaya çıktı.
İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne bağlı Lucca kentinde kalkıştan yarım saat sonra Cusna Dağı eteklerindeki Lama Nehri kıyısına düştüğü belirlenen helikopterin son görüntülerine SABAH ulaştı. Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah'ın oğluna 25 saniyelik bir video gönderdiği ve o video da havanın giderek kötüleştiği görüldü. Düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot hakkında yürek burkan bir detaylar ortaya çıktı.
İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında Treviso'ya gitmek üzere havalandıktan sonra Modena civarında radardan kaybolan Agusta Koala "AW119" tipi helikopterin enkazına ulaşıldı.
Bölgenin yoğun ağaçlık olması ve GSM kapsama alanı olmaması nedeniyle güçlükle yürütülen kurtarma çalışmalarında helikopterde bulunan Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak, Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah, Shadi Kreidi ve İtalyan platon cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.
DNA TESTİ YAPILACAK
İtalyan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin birbirlerinden çok uzak mesafede bulunduklarını belirtti. Yolcuların, helikopterin yere düşmesi sırasında ağaçlara çarpması nedeniyle savrulmuş olabileceklerini belirten yetkililer, korkunç kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağını açıkladı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kazadan saniyeler önce çekilen videoya SABAH ulaştı. Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah'ın oğluna gönderdiği 25 saniyelik görüntüde pilot ve Tarek Tayah kamera açısına girerken diğer yolcular videoda görünmüyor. Videoda havanın sisli olduğu ve giderek kötüleştiği de net bir şekilde görülüyor.