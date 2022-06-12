Helikopter kazasının ardından trajedi çıktı: Kendi helikopterde, eşi ise o patlamada öldü

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazadan saniyeler önce çekilen videoya SABAH ulaştı. Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah'ın oğluna gönderdiği 25 saniyelik görüntüde pilot ve Tarek Tayah kamera açısına girerken diğer yolcular videoda görünmüyor. Videoda havanın sisli olduğu ve giderek kötüleştiği de net bir şekilde görülüyor.