Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.06.2022 10:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2022 15:43
    ABONE OL

    İtalya'da radardan kaybolan helikopterin yeri belli oldu! Acı haber: 7 kişiden kurtulan olmadı

    Son dakika haberleri... İtalya'nın Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanan Augusta Koala AW119 tipi helikopter radardan kaybolmuştu. Diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi. İşte yaşanan gelişmeler ve son durum...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İtalya’da kaybolan helikopterde son durum

    Diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi.

    İTALYAN HABER AJANSI 5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIĞINI DUYURMUŞTU
    İtalyan ANSA ajansı, İtalya'da perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4 Türk olmak üzere 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

    HELİKOPTERİN YERİ BELİRLENDİ
    İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı.

    Modena Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir HH139 helikopterin Toskana ve Emilia Romagna arasındaki Apenin Dağları'ndaki Battisti kamp alanı ile Segheria bölgesi arasındaki kısımda bir helikopter enkazı tespit ettiği bildirildi.

    Açıklamada, helikopterin içindekilerin durumuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgeye hemen karadan arama kurtarma çalışmaları yürüten ekiplerin sevk edildiği ve çalışmaların kalıntıların bulunduğu yere yoğunlaştırıldığı belirtildi.

    Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterin kalıntılarını Apenin Dağları'nın Cusna mevkisinde doğa yürüyüşü yapan bir kişinin güvenlik güçlerine bildirdiği kaydedildi.

    İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak üzere arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.

        ECZACIBAŞI BÖLGEYE GİTTİ
        Eczacıbaşı Topluluğundan yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan 4 arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronlar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla yürütülüyor.

        Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi bir haber için."

        DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU DUYURDU: YERİ TESPİT EDİLDİ
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında, "Helikopterin yeri tespit edildi ancak henüz ulaşılamadı." ifadelerini kullandı.

        BÜLENT ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA
        Bülent Eczacıbaşı, İtalya'da kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde görev yapan 4 kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmalarının devam ettiğini, halen helikopterin akıbeti hakkında bir bilgileri olmadığını söyledi.

        "ŞU ANDA HELİKOPTERİN AKIBETİ HAKKINDA BİR BİLGİMİZ YOK"
        Bülent Eczacıbaşı, helikopteri arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Sıkıntılı bir beklemedeyiz. Araştırmalar devam ediyor. Ne yazık ki şu anda helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok. Arama yapılan bölge çok geniş bir bölge. Ve arama çalışması açısından çok büyük güçlükler içeren bir bölge, dağlık ve ormanlarla kaplı bir bölge. Ancak İtalyan makamlar ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. Çok da geniş imkanları var. Onları tümüyle seferber etmiş durumdalar."

        Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Eczacıbaşı, "Sayın Büyükelçimizin çok büyük desteğini ve ilgisini alıyoruz. Kendisine çok müteşekkiriz. İtalyan makamlarıyla sürekli görüşüyor. Bizim görüşemediğimiz yerlerle de görüşüyor. Modena Valisiyle sürekli ilişki içerisinde haberleşme içerisinde. Elden gelen her şeyin yapıldığını görüyoruz. O açıdan içimiz rahat. Ancak tabii araştırmanın sonucunun ne şekilde çıkacağını bilmiyoruz. O açıdan çok sıkıntılı bir bekleyiş içindeyiz." diye konuştu.

        "OLAY ANINDA SİNYAL ALINMADIĞI ANLAŞILIYOR"
        Eczacıbaşı, olayın nasıl olduğuna, helikopterden sinyal alınıp alınmadığına dair bir bilgilerinin olmadığını belirterek, "Olay anında bir sinyal alınmadığı anlaşılıyor. Ancak bundan herhangi bir sonuç da ne yazık ki çıkarılamıyor." ifadesini kullandı.

        İTALYAN BASININDAN İDDİA
        Öte yandan İtalyan basını, Apennin Dağları'nda perşembe sabahı radarla teması kaybolan helikoptere ait olabilecek enkaz parçalar ve bir kratere Cusna Dağı'nda rastlandığını duyurdu.

        ECZACIBAŞINA AİT BİR HELİKOPTER 2017'DE DE DÜŞMÜŞTÜ
        Öte yandan Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky'nin S-76C tipi helikopter, 10 Mart 2017'de Atatürk Havalimanı'ndan Bozüyük'e gitmek için kalkış yaptıktan sonra sisin de etkisiyle Büyükçekmece'deki televizyon kulesine çarparak düşmüştü.

        Kazada pilotlar Alaattin Nacar ile Ahmet Bulut ve yolcular Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Aleksandr Vanin, İgor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badgaran hayatını kaybetmişti.

        NELER OLMUŞTU?
        İtalya'nın Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanından dün havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan Augusta Koala AW119 tipi helikopterdeki 7 kişiden 4'ünün Türkiye'den özel bir firmaya çalışan Türk vatandaşları olduğu kaydedildi.

        Helikopterdeki Türklerin durumuyla alakalı Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin, hem İtalyan makamları hem de Türk firmasının yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu öğrenildi.

            Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde kaybolduğu belirtilen helikopteri arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

            Helikopterde biri İtalyan pilot, 4'ü Türk ve ikisi Lübnanlı olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu.

            ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
            İtalya'nın Lucca kentinde kalktıktan sonra radardan kaybolan, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmalarının, gece verilen aranın ardından güneşin doğmasıyla yeniden başladığı bildirildi.

            İtalya İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

            İtalyan basını da arama kurtarma çalışmalarının, Modena kenti yakınlarındaki Pievelago mevkisindeki dağlık alanda sürdüğünü yazdı.

            Helikopterin, hijyen ve ev temizlik ürünlerini satan "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansımıştı.

            ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA
            Eczacıbaşı Topluluğu, kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya giden 4 kişinin bindiği helikopterden haber alınamadığını duyurdu.

            Şirket, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi:

            "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan 4 arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.

            İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir.

                İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir.

                En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız."

                DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA
                Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İtalya'da içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu ve radar temasının kesildiği helikopteri arama kurtarma çalışmalarının İtalyan uzman ekiplerince sürdürüldüğünü, bu çalışmaların, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinden takip edildiğini belirtti.

                Büyükelçi Bilgiç, İtalya'da içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu bir helikopterle radar temasının kesilmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

                İtalya'nın Lucca kentinden havalanan ve içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesildiğini dile getiren Bilgiç, "İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

                Tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasını temenni ettiklerini söyleyen Bilgiç, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini kaydetti.

                KAYIP TÜRKLERİN KİMLİKLERİ
                Serhat Kenar, Altuğ Erbil, İlker Uçar, Arif Cez. O helikopterde bulunanlardan Arif Gez, Eczacıbaşı Grubu'nun Yalova'daki temizlik ürünleri fabrikasının müdürüydü.

                HELİKOPTER DÜŞMEDİ Mİ?
                Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.

                Gelain, söz konusu helikopterin günde 2 kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti.

                PİLOTTAN SİNYAL ALINDI
                Dün akşam saatlerinde ilotun telefon sinyaline ulaşıldığı ve arama çalışmalarının yoğunlaştığı bildirilmişti.

                KAYIP HELİKOPTER NASIL BULUNACAK? GELEN SİNYAL NE ANLAMA GELİYOR?
                Pilotun telefonundan gelen sinyal ne anlama geliyor? Helikopter nasıl bulanacak?

                Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan pilot Mehmet Seyit Türker aktardı.

                Mehmet Seyit Türker şunları söyledi:
                "Perşembe günü kalkış yapan bir helikopter. Uçuş yaptığı bölgede Alplerin devamı var. Kuzeyden güneye kadar geçen derinliği 40 km-145 km olan Alplerin devamı olan bir dağ bölgesi var. İşte bu bölgede kaybolduğu ya da düştüğü tahmin ediliyor. Helikopterin bağlı olduğu şirket düşmediğine dair bilgi paylaştı ve eğer düşseydi bunun sinyallerinin alınacağını belirtti.

                İtalya'da arama-kurtarma ekipleri hala enkaza ya da helikoptere ulaşamadı bu da çok kötü bir durum. Dün görüntülere baktığımda helikopterin kalkış yaptığı anda hava şartlarının kötü olduğunu gördüm. Günde 2 defa bu helikopter bu rota üzerinde uçuş yapıyormuş. Dolayısıyla İtalya'dan iyi haberleri bekleyeceğiz.

                Telefon sinyali ne anlama geliyor? Bunu iyi anlamak lazım. Yaşıyor olsalar orada 7 yolcu var. Bu insanlar en azından mesajla firmalarına ailelerine bir şekilde ulaşırlardı. Büyük bir olasılıkla helikopter kötü hava şartlarında düştü. Çünkü kalkıştan 30 dakika sonra yaşanıyor her şey. Düştüğü bölge belli, bu süratli bir helikopter tek motorlu. Ya bir yere iniş yaptılar ya da çarptılar. Ancak 2 gündür haber alınamaması çok enteresan bir durum."

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Boğaziçi Üniversitesi’nde akılalmaz olay!
                Haberler Güncel İtalya'da radardan kaybolan helikopterin yeri belli oldu! Acı haber: 7 kişiden kurtulan olmadı
                    SON DAKİKA