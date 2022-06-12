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İtalya'daki helikopter kazasına şok video! Kazadan sadece saniyeler önce çekildi! Eczacıbaşı çalışanları da hayatını kaybetmişti...

İtalya'da radardan bir anda kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Holding çalışanı 4 Türk'ün de bulunduğu helikopterden dün acı haber geldi. Enkazına ulaşılan helikopterde bulunan 7 kişiden kurtulan olmazken, yaşanan kaza ile ilgili de şok bir gerçek ortaya çıktı. Helikopterin Lübnanlı pilotunun kazadan sadece saniyeler önce çektiği bir videoda görülen görüntü, kazanın nedenine de adeta ışık tuttu...

12.06.2022 07:48 - Son Güncelleme: 12.06.2022 07:48
İtalya’daki helikopter kazasına şok video! Kazadan sadece saniyeler önce çekildi! Eczacıbaşı çalışanları da hayatını kaybetmişti...

İtalya'nın Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan Treviso'ya gitmek üzere havalandıktan sonra Modena civarında radardan kaybolan Agusta Koala "AW119" tipi helikopterin enkazına ulaşıldı.

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İtalya’daki helikopter kazasına şok video! Kazadan sadece saniyeler önce çekildi! Eczacıbaşı çalışanları da hayatını kaybetmişti...

Eczacıbaşı Holding Tüketim Ürünleri'nde görevli 4 Türk vatandaşının da aralarında olduğu 7 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

İtalya’daki helikopter kazasına şok video! Kazadan sadece saniyeler önce çekildi! Eczacıbaşı çalışanları da hayatını kaybetmişti...

Bölgenin yoğun ağaçlık olması ve GSM kapsama alanı olmaması nedeniyle güçlükle yürütülen arama çalışmalarının üçüncü gününde, bölgede yürüyüş yapan bir dağcının bazı yanmış ağaç ve metal kalıntıları gördü.

İtalya’daki helikopter kazasına şok video! Kazadan sadece saniyeler önce çekildi! Eczacıbaşı çalışanları da hayatını kaybetmişti...

Bunun üzerine arama çalışmalarına katılan İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait ekipler bölgeye iniş yaptı.

İtalya’daki helikopter kazasına şok video! Kazadan sadece saniyeler önce çekildi! Eczacıbaşı çalışanları da hayatını kaybetmişti...

Ekipler, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları Cusna mevkiinde 1922 metre rakımda helikopterin enkazına ve 7 kişinin cansız bedenine ulaştı.

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