Otizmli genci hastanede adeta işkence gördü! El, ayak ve karın gölgesinden sedyeye bağlayıp





OĞLUM SU BİLE İÇEMİYOR

Baba Uğur Özkan, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ilettiklerini açıkladı. "Oğlum akşam saat 8'den sabah 6'ya kadar yatağa bağlı şekilde yatırıldı. Ne doktor ne de hemşire bağları gevşetmedi. 13 Mayıs'ta taburcu edildik. Tam 3 hafta geçti. Oğlumhala ellerini kullanamıyor. Bardağını tutamıyor" diye dert yandı. Emirhan'ın öğretmeni Hasibe Güler ise şu açıklamaları yaptı: Emirhan makas kullanmayı 1.5 sene önce öğrendi. Ancak yaşadığı travma yüzünden şimdi ne meyvesini yiyebiliyor ne yemeğini kendisi yiyebiliyor.