Otizmli genci hastanede adeta işkence gördü! El, ayak ve karın gölgesinden sedyeye bağlayıp

Skandal olay, İzmir'de yaşandı. Elif- Uğur Özkan çiftinin otizmli oğulları Emirhan, 11 Mayıs'ta rahatsızlandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Rahatsızlığının tespiti için gerekli tetkikler yapıldı. Emirhan, sedyede sürekli hareket edince 2-3 adet sakinleştirici ilaç verildi son olarak da el, ayak ve karın bölgesinden yatağa bağlandı. Hastaların kendilerine, diğer hastalara veya hastane çalışanlarına engel olması için uygulanan bu yönteme tam 10 saat maruz kaldı! Bağlandığı ipler nedeniyle vücudunda yaralar oluşan genç, yaşadığı travmayı atlatamadı.
OĞLUM SU BİLE İÇEMİYOR
Baba Uğur Özkan, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ilettiklerini açıkladı. "Oğlum akşam saat 8'den sabah 6'ya kadar yatağa bağlı şekilde yatırıldı. Ne doktor ne de hemşire bağları gevşetmedi. 13 Mayıs'ta taburcu edildik. Tam 3 hafta geçti. Oğlumhala ellerini kullanamıyor. Bardağını tutamıyor" diye dert yandı. Emirhan'ın öğretmeni Hasibe Güler ise şu açıklamaları yaptı: Emirhan makas kullanmayı 1.5 sene önce öğrendi. Ancak yaşadığı travma yüzünden şimdi ne meyvesini yiyebiliyor ne yemeğini kendisi yiyebiliyor.
Otizmli Emirhan, hemşire ve hasta bakıcılar tarafından sedyeye bağlandı.