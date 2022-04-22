Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.04.2022 12:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 12:35
    ABONE OL

    Son dakika: Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz cinayetinde flaş gelişme! Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti hakkındaki rapor çıktı!

    Ataşehir’de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz hakkında devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise üst kuruldan gelen raporda sanık Can Göktuğ Boz’un cezai ehliyeti tam çıktı.

    Başak Cengiz cinayetinde flaş gelişme! Cezai ehliyeti tam!

    İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi.

    DURUŞMA BAŞLADI, RAPOR GELDİ
    İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları katılırken sanık Can Göktuğ Boz SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise mahkeme başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan beklenen raporun geldiğini belirtti.

    CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
    Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdildi. Raporda sanığın cezai sorumluluğunda herhangi bir anormal duruma saptanmadığı, sanığın işlediği suçun sonuçlarını algılayamama ve farkında olamama konusunda herhangi bir tıbbi sıkıntıya rastlanmadığını aktarıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
    Haberler Yaşam Son dakika: Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz cinayetinde flaş gelişme! Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti hakkındaki rapor çıktı!
        SON DAKİKA