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    • Yaşam
    • 22.04.2022 14:15
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    • 22.04.2022 14:15
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    Her yerde aranıyordu! 51 yıl hapisle aranan hükümlü konteynerde yakalandı

    Son dakika haberi! İzmir'in Aliağa ilçesinde, hakkında 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. (30), konteyner evde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından O.U. tutuklandı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Her yerde aranıyordu! 86 suç 51 yıl

    İzmir'in Aliağa ilçesinde, hakkında 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. (30), konteyner evde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından O.U. tutuklandı.

    Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri; 'dolandırıcılık', 'cezaevinden firar', 'hakaret', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet', 'başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama' gibi 86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U.'nun ilçede olduğunu belirledi.

    Ekipler, sürekli yer değiştirip, yurt dışına kaçma arayışında olduğunu belirlediği O.U.'yu Fatih Mahallesi'ndeki arazide, annesine ait konteyner evde yakaladı. Gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürülen O.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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