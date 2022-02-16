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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katledilmişti! Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığı yerinde mi?

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Türkiye'yi yasa boğan olayda, Adli Tıp katilin ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediğini raporladı.

16.02.2022 16:25 - Son Güncelleme: 16.02.2022 16:25
Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katledilmişti! Can Göktuğ Boz’un akıl sağlığı yerinde mi?

Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Götuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilmişti.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katledilmişti! Can Göktuğ Boz’un akıl sağlığı yerinde mi?

Adli Tıp Kurumu bu konudaki tespitini yaptı. Boz'un ceza sorumluluğunun tam olduğu tespit edildi.

Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katledilmişti! Can Göktuğ Boz’un akıl sağlığı yerinde mi?

Yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk olarak 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir mağdur Kaan Ağca'yı 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında iddianame düzenlenen Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katledilmişti! Can Göktuğ Boz’un akıl sağlığı yerinde mi?

Gerekçesinde ise ceza miktarını, dosyadaki delilleri, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut delillerin bulunmasını gösterdi.

Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katledilmişti! Can Göktuğ Boz’un akıl sağlığı yerinde mi?

Sanık Can Göktuğ Boz'un tutuklu bulunduğu Diyarbakır 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na da yazı yazan mahkeme, iddianamenin kendisine tebliğ edilip varsa toplanmasını istediği delilleri duruşma gününden önce mahkemeye bildirmesini istedi.

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