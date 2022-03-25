Samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz'un katlettiği Başak Cengiz'in annesinden yürek burkan sözler: Zalim en ağır cezayı alsın
Ataşehir'de tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz davasının ikinci duruşması başladı. Duruşmadan önce açıklama yapan anne Beyhan Cengiz, "Halk kızıma sahip çıktı. Zalimin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Cengiz'i samuray kılıçıyla öldüren Can Göktuğ Boz'ın yargılandığı davada savcı, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıçıyla öldüren Can Göktuğ Boz'ın yargılandığı davada savcı, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
CENGİZ'İN AİLESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü.
Olaydan sonra hakkında Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Boz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun da okunacağı duruşmadan önce Cengiz'in ailesi basın açıklaması yaptı.
"AVUKAT SEN NEYİN PEŞİNDESİN"
Yaptığı açıklamada Boz'un avukatına seslenen anne Beyhan Cengiz, en ağır cezayı almasını istedi. Beyhan Cengiz, "Türk adaletinin yerine gelmesi için gösterdiğiniz çabaları görüyorum. Bugün Başak Cengiz'in ikinci duruşması, beklentim o kadar yüksek ki. Çünkü bu davada çok haklıyım. Halk dağ gibi arkamda, adalet sonsuz güvenim var. Ben şunu demek istiyorum, zalimin avukatına seslenmek istiyorum.
Kendi ailesi avukat olduğu halde savunmuyorlar, her şey ortada diyor annesi. Hiç tanımadığı birine zalimce kıyan, yavruma kıyan kişinin gereken cezayı alması lazım. Kendi katılmadı duruşmaya, suçlu olduğunu görüyor. Avukatı, sen neyin peşindesin? Alacağın para, şöhret peşinde olduğunu dünya görüyor.
Çabaların boşuna. Ben bu davada zalimlerin öyle bir ceza almasını istiyorum ki. Adalet yerine gelmeli, tam gelmeli. Zalimler elini kolunu sallayarak çıkamamalı. Caydırıcı, önleyici ceza almalarını, adaletin tam gelmesini istiyorum. İnanın duygularım o kadar had safhada ki. Vatanım, evladımı gerçekten bağrına bastı. Adalet için gerçekten duruşmanın sonunu bekliyor. Bu duruşma ertelenebilir ama biz yılmayacağız, adalet yerine gelecek" dedi.