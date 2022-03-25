Samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz’un katlettiği Başak Cengiz’in annesinden yürek burkan sözler: Zalim en ağır cezayı alsın

"AVUKAT SEN NEYİN PEŞİNDESİN"

Yaptığı açıklamada Boz'un avukatına seslenen anne Beyhan Cengiz, en ağır cezayı almasını istedi. Beyhan Cengiz, "Türk adaletinin yerine gelmesi için gösterdiğiniz çabaları görüyorum. Bugün Başak Cengiz'in ikinci duruşması, beklentim o kadar yüksek ki. Çünkü bu davada çok haklıyım. Halk dağ gibi arkamda, adalet sonsuz güvenim var. Ben şunu demek istiyorum, zalimin avukatına seslenmek istiyorum.