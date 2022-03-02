Adli Tıp'tan Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz hakkında karar: Ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı

Daha önce psikolojik tedavi gördüğü hastanelerin raporlarına da yer verilen mütalaada, Can Göktuğ Boz'un daha önce doktorlarına, "Bir şeyler anlatırsam siz benim deli olduğumu düşünüp burada uzun tutarsınız" dediği de ortaya çıktı.

ÇARPICI MÜTALAA: YERİ CEZAEVİ DEĞİL, AKIL HASTANESİ

Sabah'ın haberine göre ortaya çıkan bir diğer bilgi ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan'ın dosyaya geçtiğimiz hafta bilimsel uzman mütalaası sunmasıyla ortaya çıktı.