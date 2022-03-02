Adli Tıp'tan Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz hakkında karar: Ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı

Son dakika haberi... Cani Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile 9 Kasım 2021 günü vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada Boz'un akıl sağlığına dair soru işaretleri net ve kesin olarak giderildi.
İLK İNCELEMEN ÇIKAN KARAR: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE
Yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'ndan katilin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin istediği görüşün ardından kurum ilk incelemesinde Can Göktuğ Boz'un ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin tespitte bulundu.
Sanığı 2 gün çeşitli testlerden geçiren Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi, ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediğini rapor etti.
HASTANEDEN NASIL ÇIKACAĞINI AKIL ETMİŞ
İlk inceleme raporunun ardından gözler nihai raporu verecek olan Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'na çevrildi. Kurul 12 sayfadan oluşan raporunda canice gerçekleşen olaya, talihsiz kadının ölüm nedenine ve sanığın ifadelerine yer verdi.
Daha önce psikolojik tedavi gördüğü hastanelerin raporlarına da yer verilen mütalaada, Can Göktuğ Boz'un daha önce doktorlarına, "Bir şeyler anlatırsam siz benim deli olduğumu düşünüp burada uzun tutarsınız" dediği de ortaya çıktı.
ÇARPICI MÜTALAA: YERİ CEZAEVİ DEĞİL, AKIL HASTANESİ
Sabah'ın haberine göre ortaya çıkan bir diğer bilgi ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan'ın dosyaya geçtiğimiz hafta bilimsel uzman mütalaası sunmasıyla ortaya çıktı.