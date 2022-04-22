Yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla yıktı





Araya giren vatandaşların elinden kurutulmayı başaran yaya, üzerine koşarak gittiği sürücüyü tek yumrukla yere serdi. Yaya ve sürücüyü ayırmaya çalışan bir vatandaşın da yere düştüğü arbedeyi sonlandıramayan vatandaşlar, güvenlik güçlerinden destek istedi.



SÜRÜCÜ HASTANELİK OLDU

Yüzüne isabet eden yumruklara kanlar içinde yerde kalan sürücü, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalabalığın dağıtılmasının ardından olaya karışan yaya, güvenlik güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.