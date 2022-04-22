Emre Yıldır'a 9 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu için 26 yıl hapse mahkum edilen ve cezaevine giren Vedat Tarhan tahliye edildi

'BİR KEZ DAHA YIKILDIK'

Yıldır Ailesi'nin avukatı Merve Uçanok, bozma ile birlikte Vedat Tarhan'a tahliye kararı verilmesini "Tüyler ürperten bir karar" sözleri ile yorumlayarak "Emre Yıldır, çocuk yaştan itibaren yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak intihar etti. Yerel mahkeme yerinde bir karar vermişti. Bu karar istinaf aşamasından da geçti. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı da 'onama' talepli bir tebliğname hazırladı. Her şey yolunda gidiyor derken bir de duyduk ki sanık tahliye olmuş. Hemen Daire ile temasa geçtik. Bozma kararı henüz sisteme yüklenmemiş. Ancak cezaevine giden yazıyı aldık" dedi.

Emre Yıldır'ın ablası Derya Gür ise "Kardeşimin ölüm yıldönümü yaklaşıyor. Bu kararla bir kez daha yıkıldık. Emre'nin ölümüne neden olan bu kişi tahliye olduğu gibi Edirne'de elini kolunu sallaya sallaya geziyor bilgisini aldık" diye konuştu.