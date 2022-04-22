Emre Yıldır'a 9 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu için 26 yıl hapse mahkum edilen ve cezaevine giren Vedat Tarhan tahliye edildi

Emre Yıldır (23), aynı zamanda akrabası olan, bir dönem evlerinde de kalan Vedat Tarhan'ın (71) 9 yaşından sonra yıllarca nitelikli cinsel istismarına maruz kaldı. Emre yaşadıklarını bir türlü kimseye anlatamadı. Üniversite öğrenimi sonrası askere giden Emre, uğradığı istismarı, burada görevli bir komutana anlattı. Komutanın, Emre'nin ablasına durumu anlatması ile korkunç gerçek ortaya çıktı. Yaşadıklarını annesi Hülya Oya Yıldır'a (65) "Benim hayatım zindan oldu. Sen beni dışarıdaki kurtlardan korudun ama evdeki kurttan koruyamadın anacığım" sözleri ile anlattı. Annenin ısrarı üzerine Emre, kendisine istismarda bulunan kişinin, akrabaları Vedat Tarhan olduğunu açıkladı. Anne Hülya Oya Yıldır, o an geçirdiği şoku "Saatlerce yerimden kalkamadım" sözleri ile anlattı.
20 DAKİKALIK KAYIT
Emre, kendisine küçük yaştan itibaren dehşeti yaşatan Tarhan'a yönelik suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Ailesi ile de bu kararını paylaşan Emre, yaşadıklarını delillendirmek için son bir kez Tarhan ile görüşmeye karar verdi. Ablalarının başka bir araçla adım adım takip ettiği Emre, otomobilinin içinde görüştüğü Tarhan'ı konuşturmaya başladı. Emre, Vedat Tarhan'ın kendisine yönelik istismarını, yer ve zaman bilgisi vererek anlatmasını sağladı. 20 dakikaya yakın bir ses kaydı elde eden Emre, soluğu savcılıkta aldı. Tarhan hakkında suç duyurusunda bulunan Emre, soruşturmadan bir haber çıkması için aylarca bekledi. Ancak, soruşturmanın ağır ilerlemesinin de etkisi ile bunalıma giren Emre Yıldır, yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak 29 Nisan 2019'da, ailesi ile yaşadıkları Çorlu'da bulunan aparmanın 15'inci katından atlayarak yaşamına son verdi. Emre Yıldır, geride bıraktığı notta yaşadıklarını artık kaldıramadığını belirtti. Yıldır'ın intiharı sonrası soruşturma hız kazandı, Vedat Tarhan tutuklandı.
26 YIL HAPİS CEZASI
Tarhan'ın yargılanması Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tarhan mahkemede yaptığı savunmada, Yıldır'a yönelik bir istismarının olmadığını söyledi. Ancak mahkeme, Tarhan'a, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 26 yıl hapis cezası verdi. Kararda, Yıldır'ın uğradığı Cinsel Istismar nedeni ile ruhsal çöküntü yaşadığı kaydedildi. Mahkeme kararının temel dayanaklarından biri de Yıldır'ın intiharı öncesi Tarhan ile yaptığı görüşmenin ses kaydı oldu.