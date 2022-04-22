Teravih treni ile gönülleri fetheden imam Mahmut Eroğlu konuştu: Bu çocuklar 50 sene sonra teravih treninden bahsedecek

İstanbul 5. Levent Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu, çocuklara camiyi sevdirmek için onlarda teravih treni oyunu oynadı. Oyundan sonra ise çocuklara kek, çikolata ve meyve suyu dağıtımı yapıldı. Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid ise sosyal medyadaki bu görüntüleri paylaştı. Ünlü mankenin görüntüleri paylaşmasının ardından, imam Mahmut Eroğlu sosyal medyada gündem oldu. İmamın çalışmalarından memnun kalan vatandaşlar, çocuklar için camiye çikolata, kek ve oyuncaklar göndermeye başladı.

Çocuklara teravih namazını sevdirmek için onlarla birlikte teravih treni oyunu oynayan imam Mahmut Eroğlu, "Dini içerikli sosyal hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Biz ekibiz. Yönetimimiz, gönüllülerimiz, sevenlerinin ve cemaatimizle birlikte projelendiriyoruz, uyguluyoruz ve örneklik teşkil edecek şekilde bunu yayıyoruz. Geçen sene kurduğumuz gibi camii çocuk market burada da faaliyette. Bu sene teravih treni faaliyete girdi. Bu çocuklara gelin 50 sene sonra sorun; teravih treninin tadından burada yapılanlardan hep bahsedeceklerdir" diye konuştu.