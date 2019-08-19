Tekirdağ Çorlu'da yaşayan Ahmet Emre Yıldır, aynı zamanda akrabası olan Vedat Tarhan tarafından 9 yaşından 18 yaşına kadar uğradığı cinsel istismara uğradığını ailesi ile paylaştı. Yaşadıkları nedeni ile bunalıma girdiğini belirten Yıldır, ailesinin de desteği ile savcılık başvurusu öncesi Tarhan ile görüştü. Tarhan ile görüşmelerini kayda alan Yıldır, kendisine yönelik cinsel istismara ilişkin konuşmasını sağladı.



Tarhan'ın kendisine yönelik istismarını kayda alan Yıldır, geçen 6 Mart günü Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, Tarhan ile yaptığı görüşmenin ses kaydı da yer aldı. Ancak soruşturma süreci ağır ilerledi.



Savcılık başvurusunun üzerinden 52 gün geçmesine karşın Yıldır ifadeye dahi çağrılmadı. İçinde bulunduğu bunalımdan kurtulamayan Yıldır 29 Nisan günü, ailesi ile birlikte kaldığı 15. kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.





SAVCILIK DA İTİRAZ ETTİ

Yıldır'ın intiharı sonrası savcılık soruşturması hızlandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tarhan, suçlamaları kabul etmedi. Tarhan hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Tarhan 1 Mayıs günü tutuklanarak cezaevine konuldu. Tarhan hakkında açılan dava Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davanın 8 Ağustos'taki ilk duruşmasında Tarhan tahliye edildi.



Bayramdan hemen önce gelen tahliye kararı tepkilere neden oldu. Yıldır'ın ailesi adına mahkemeye itirazda bulunuldu. Öte yandan savcılık da Vedat Tarhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

MAHKEME: YAKALAYIN

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın yaptığı itirazı aynı gün değerlendirdi. Mahkeme, dosyada delillerin tam olarak toplanmadığını, tanık olarak gösterilen bazı kişilerin ise henüz dinlenmediğine işaret etti. Mahkeme, Tarhan'a yönelik tutukluluğun devamı yönünde karar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Mahkeme, Tarhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Bu kararla birlikte Tarhan yakalandığı yerde tutuklanarak cezaevine konulacak.





EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Yıldır'ın ailesinin avukatı Merve Uçanok, yakalama kararına ilişkin şunları kaydetti: "Sanık hakkında 3 ay 8 gün tutukluluk ardından, ilk duruşmada tahliye kararı verilmişti. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve tarafımızca bu tahliye kararına itiraz edildi. Dosya Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirildi. Ve nihayet bugün sanık hakkında tutuklama kararı verildi.

Emre suç duyurusunda bulunduğunda 52 gün boyunca işlem yapılmamıştı. Soruşturma sürecinin yavaş işlemesi Emre'yi intihara sürüklemişti. Buna rağmen sanığın hiçbir şey yaşanmamış gibi dışarıda bulunması adalete yakışır bir durum değildi.Bugün verilen tutuklama kararı ile adalet tecelli etmiş bulunmakta. Sabit ikametgâhını satışa çıkaran sanığın kaçma şüphesi bulunmakta.Verilen tutuklama kararı bu yüzden çok önemli. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde bugüne kadar yapılan ihmallerin bir daha tekrarlanmaması için hukuki mücadelemizi vereceğiz. Emre'nin hayattayken tamamlayamadığı adalet arayışını biz sürdürecek ve adaletin yerini bulmasını sağlayacağız"