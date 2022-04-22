Anneannesiyle tartıştı elleriyle boğarak öldürdü

Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.