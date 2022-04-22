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    • Yaşam
    • 22.04.2022 09:45
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    • 22.04.2022 09:45
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    Anneannesiyle tartıştı elleriyle boğarak öldürdü

    Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde İsmail Alkız (32), tartıştığı anneannesi Havva Ruhcan'ı (76) elleriyle boğarak öldürdü. Anneannesini öldüren Alkız ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Anneannesiyle tartıştı elleriyle boğarak öldürdü

    Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı.

    Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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    Haberler Yaşam Anneannesiyle tartıştı elleriyle boğarak öldürdü
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