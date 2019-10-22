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  • 23.10.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 09:17

eden Yaldır'ın yaşadıklarını en yakın arkadaşı anlattı! Küçüklüğünden beri edilmişti

'ın Çorlu ilçesinde yaşanan iğrenç olay 'yi ayağa kaldırmıştı. Ahmet Yıldır (25) 2019'da Çorlu'da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son vermişti. Ahmet Emre Yıldır, ından 1 ay önce ailesine 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan V.T isimli bir akrabalarının ına uğradığını ve bu istismarın 2011 yılına kadar dönem dönem yaşadığını anlatmıştı. 17 yaşına kadar e uğrayan Emre'nin üniversiteden arkadaşı B.A'nın ifadeleri de dava dosyasına girdi. 'ın en yakın arkadaşı iğrenç olayı böyle anlattı.

Türkiye'yi sarsan tecavüz olayında yeni bir gelişme yaşandı. 17 yaşına kadar tecavüze uğrayan Emre Yaldır'ın üniversiteden arkadaşı B.A'nın ifadeleri de dava dosyasına girdi. B.A. şunları söyledi: "Üniversitede öğrenciyken arkadaşlarla birlikte otururken bir kız arkadaşımız tacize uğradığından bahsetti. Bu sırada ortamda Emre de vardı. Emre, 'Yalnız değilsin, benim de başıma gelmişti' dedi.15. kattan atlayarak intihar eden Emre Yıldır'ın ölümünden sonra yakın arkadaşı davada tanık olarak dinlendi. Son dakika açıklamalarına göre; 26 yaşındaki Emre Yıldır'ın 8 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

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bandırmalı bandırmalı

asıl ölmesi gereken o sapıktı ,bari gidip onu öldürseydin ,kendine niye kıydın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet44
hayır0
cevapla 22.10.2019 16:39
isminiz isminiz

Kime ne oldu senden başka

Aynı Görüşte misiniz?
evet44
hayır0
cevapla 22.10.2019 14:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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HaberlerYaşam Haberleriİntihar eden Emre Yaldır'ın yaşadıklarını en yakın arkadaşı anlattı! Küçüklüğünden beri tecavüz edilmişti
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