Türkiye'yi sarsan tecavüz olayında yeni bir gelişme yaşandı. 17 yaşına kadar tecavüze uğrayan Emre Yaldır'ın üniversiteden arkadaşı B.A'nın ifadeleri de dava dosyasına girdi. B.A. şunları söyledi: "Üniversitede öğrenciyken arkadaşlarla birlikte otururken bir kız arkadaşımız tacize uğradığından bahsetti. Bu sırada ortamda Emre de vardı. Emre, 'Yalnız değilsin, benim de başıma gelmişti' dedi.15. kattan atlayarak intihar eden Emre Yıldır'ın ölümünden sonra yakın arkadaşı davada tanık olarak dinlendi. Son dakika açıklamalarına göre; 26 yaşındaki Emre Yıldır'ın 8 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

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