16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü canice katleden Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Kan donduran detaylar

Giresun'da Hüseyin Can Gökçek (21), Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, iddiaya göre bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile tartıştı.
16 YAŞINDAKİ SILA ŞENTÜRK'ÜN BOĞAZINI KESİP EVDEN KAÇTI
Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
TUTUKLANDI
Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye çıkarılan cani tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 10'ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek'in Emniyet'teki sorgusunda bir ifade vermediği "İfademi savcılıkta vereceğim" dediği öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek'in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu.
Gökçek'in, genç kızdan 'tehdit' nedeniyle hakkındaki suç duyurusundan vazgeçmesini istediği, olumsuz yanıt alınca da evdeki mutfaktan aldığı bıçakla boğazını kestiği ortaya çıktı.
GEÇEN YIL GİRESUN'A GELEREK KAÇIRDI
Olay, dün sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde staj eğitimi için kurulan ortak Whatsapp grubunda geçen yıl tanışan Ankara'da yaşayan özel bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk arkadaş oldu. Gökçek, bir süre telefonla görüştüğü Sıla'yı geçen yıl 22 Mart'ta Giresun'a gelerek kaçırdı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine Trabzon'da yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı.
25 Mart 2021 tarihinde hakkında acil koruma kararı alınan Sıla Şentürk ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait Çocuk Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Sıla, 12 Nisan 2021'de hakkındaki danışmanlık tedbiri kararı kapsamında ailesinin yanına döndü. Ancak bir süre sonra Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, mahkemeye yüzde 50 engelli olduğuna dair sağlık raporu da sunması göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Aile daha sonra kızlarının Gökçek ile nişanlanmasına izin verdi.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğunun ortaya çıkması üzerine aile birlikteliğe karşı çıktı. Nişanın bozulması üzerine Gökçek, kıza ölüm tehditleri göndermeye başladı. Bu tehditlerin sürmesi üzerine 16 Kasım 2021'de Sıla hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınıp yeniden Çocuk Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Aile, Gökçek hakkında 'tehdit' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Sıla, 7 Aralık tarihinde ailesi tarafından kısmen felç geçiren işitme ve konuşma engelli babaannesine bakması için devlet korumasından alınarak eve getirildi. Giresun Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde okuyan ancak 1 yıl devam ettiği okulu bırakan Sıla, açık lise öğrenimine sürdürdü. 20 Ocak 2022 tarihinde yapılan danışmanlık tedbiri kapsamındaki son görüşmede Sıla ve ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit tespit edilemedi.