Canilik! 16 yaşında boğazı kesilerek öldürülen çocuk! Sıla Şentürk eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledildi

Giresun'da kan doduran bir olay meydana geldi. Hüseyin Can Gökçek (21), Sıla Şentürk’ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı. Hüseyin Can Gökçek’in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Daha sonra da nişanlanma sürecinde ailenin Gökçek’ten şikayetçi olduğu ve zanlının “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği öğrenildi. Sıla ve ailesinin şikayetten vazgeçmesi üzerine Gökçek’in cezaevinden çıktığı, daha sonra ise Sıla’nın Ankara’ya giderek katiliyle bir ay yaşadığı bunun üzerine ailesinin evlendireceğiz vaadiyle Sıla’yı Giresun’a geri döndürdüğü belirlendi. Gökçek'ten yeniden şikayetçi olan Sıla Şentürk'ün şikayetinden vazgeçmediği için evlerine gelen Gökçek tarafından mutfaktan aldığı bıçakla öldürüldüğü öğrenildi. İşte olayın detayları...